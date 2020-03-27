УГМК-Телеком заключил соглашение о поставке инновационных Центров обработки данных

© Фото из открытых источников Компания УГМК-Телеком заключила соглашение на поставку уникальных модульных Центров обработки данных (ЦОД) и в ближайшее время намерена наладить поставки этой аппаратуры на крупнейшие промышленные и горнодобывающие предприятия страны. Производителем инновационного оборудования является уральская компания «Датарк».

Модульные Центры обработки данных (ЦОД) — это уникальные быстровозводимые программно-аппаратные комплексы, применимые в условиях удаленности от любых инженерных сетей. Например, в малонаселенных местностях — тайге, тундре, горных районах. В частности, речь идет о ситуации разработки новых месторождений, где процесс добычи только начинает разворачиваться. По сути, новая разработка позволит быстро возводить компактные и мощные вычислительные центры «в чистом поле» без временных и финансовых затрат на капитальное строительство. Также одним из важнейших свойств новой разработки является возможность оперативного наращивания сооружения вычислительного центра с помощью дополнительных модулей. Крупнейшие предприятия страны и региона получат доступ к этим возможностям уже в ближайшее время.

«Эти системы способны решать широчайший спектр задач — от контроля периметра строящегося объекта и контроля передвижения техники и персонала до настройки основных алгоритмов работы объекта, — говорит Сергей Гусак, руководитель направления „Информационные Технологии“ отдела технических решений службы по работе с предприятиями. — Новая разработка, которую мы намерены внедрить, может быть адаптирована для любого климата и подразумевает защищенность от любой агрессивной среды, включая морскую. Вся аппаратура проходит предварительные нагрузочные испытания — сначала в цехе, потом — на объекте».

Все силовые и несущие элемента инновационных ЦОД «Датарк» производит самостоятельно, на территории Свердловской области. Ряд технологических решений предоставлен международной группой Legrand. Поскольку новые вычислительные центры призваны решать специфические задачи отдельных предприятий, они будут производиться по индивидуальному заказу и адаптироваться непосредственно к их условиям.