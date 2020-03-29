Машиностроительный завод в Псковской области представил новые модели полуприцепов

© steelbear.ru

Как сообщила пресс-служба компании Steelbear, Великолукский опытный машиностроительный завод — производитель грузовых полуприцепов, низкорамных тралов, а также другой специализированной грузовой техники, разработал и выпустил три новые модели прицепов STEELBEAR.

© steelbear.ru

В январе 2020 года компания сообщила о выпуске 5-осного полуприцепа-тяжеловоза TR-51STEELBEAR с длиной погрузочной платформы 12 230 мм и раздвижкой 6 500 мм. и способного перевозить грузы массой до 60 тонн, адаптированного для эксплуатации с 2-осным и 3-осным тягачом.

© steelbear.ru

© steelbear.ru

Встроенные выдвижные уширители увеличивают ширину трала ндо 3 метров.

© steelbear.ru

В середине октября 2019 года компания представила 4-осный универсальный полуприцеп контейнеровоз STEELBEAR с вынесенной передней осью на 2510 мм, адаптированный для эксплуатации с трехосным тягачом.

Максимальная полная масса полуприцепа составляет 47 тонн, полная длинна контейнеровоза — 12 600 мм, ширина -2500 мм.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/RCNKInYDGS4

3-осный полуприцеп тяжеловоз для установки MACROPAVER © steelbear.ru

© steelbear.ru

В начале августа 2019 года компания представила новую модель 3-осного полуприцепа тяжеловоза, с установкой MACROPAVER, предназначенную для ремонта дорожного полотна .

© steelbear.ru

© steelbear.ru

В настоящее время компания выпускает различные модели сортиментовозов, полуприцеп-контейнеровозов, бортовых полуприцепов, тентованных полуприцепов, полуприцепов-тяжеловозов (тралы), грузовых прицепов, полуприцепов-рефрижераторов, надстроек, полуприцепов-фургонов, полуприцепов-зерновозов, полуприцепов-самосвалов, а также запчасти.