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Электроника и электротехника

Специалисты НИИЭТ создали новый четырехъядерный процессор обработки сигналов

Разработка микросхемы производительного четырехъядерного цифрового сигнального процессора 1867ВА016 в воронежском Научно-исследовательском институте электронной техники перешла в заключительную стадию. Это первый для предприятия опыт по созданию 4-х ядерных процессоров обработки сигналов. Производительность новинки больше в 4 раза, чем у чипа 1867ВЦ8Ф1, который является предыдущей версией данной микросхемы.

«В настоящее время получены опытные образцы микросхем, изготовлена измерительная и испытательная оснастка, выполняется функциональный контроль образцов, ведется подготовка к предварительным испытаниям», — рассказал заместитель начальника дизайн-центра проектирования ИМС АО «НИИЭТ» Владимир Смерек.

По его словам, микросхема представляет собой «систему на кристалле», функционирующую на частоте 200 МГц, с большим количеством периферийных устройств (в том числе контроллеров USB 2.0, Ethernet, MIL-STD-1553), являющуюся развитием линейки 32-х разрядных процессоров серии 1867.

«Семейство включает в себя выпускаемые серийно микросхемы: одноядерный радиационно-стойкий сигнальный процессор 1867ВМ9Ф и двухъядерную систему на кристалле 1867ВЦ8Ф1», — отметил Владимир Смерек.

Цена на микросхему будет сопоставима с отечественными ПЦОС такого же класса. Запустить новинку в производство планируется в первом квартале 2021 года.

Технические характеристики 1867ВА016:

— Количество ядер — 4;

— Производительность каждого ядра — 200 MFLOPS, 100 MIPS;

— Объем ОЗУ каждого ядра — 2Kх 32 бит;

— Периферия:

  • 4 порта типа UART
  • USB 2.0
  • Ethernet 10/100 Mbps
  • 4 порта MilStd-1553
Источник: https://niiet.ru/

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микроэлектроника, микросхема, НИИЭТ, ИТ, технологии, контроллер, оснастка, производительность, кристалл
  • shigorin shigorin
    30.03.2014:56:30

    Спасибо, занятно; только стоит пользоваться «резалкой» (cut, страничка пополам в кнопках редактора), чтобы оставлять в ленте новостей только «затравку», а саму статью разворачивать на её странице.

    #1193810
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