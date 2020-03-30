Специалисты НИИЭТ создали новый четырехъядерный процессор обработки сигналов
Разработка микросхемы производительного четырехъядерного цифрового сигнального процессора 1867ВА016 в воронежском Научно-исследовательском институте электронной техники перешла в заключительную стадию. Это первый для предприятия опыт по созданию 4-х ядерных процессоров обработки сигналов. Производительность новинки больше в 4 раза, чем у чипа 1867ВЦ8Ф1, который является предыдущей версией данной микросхемы.
«В настоящее время получены опытные образцы микросхем, изготовлена измерительная и испытательная оснастка, выполняется функциональный контроль образцов, ведется подготовка к предварительным испытаниям», — рассказал заместитель начальника дизайн-центра проектирования ИМС АО «НИИЭТ» Владимир Смерек.
По его словам, микросхема представляет собой «систему на кристалле», функционирующую на частоте 200 МГц, с большим количеством периферийных устройств (в том числе контроллеров USB 2.0, Ethernet, MIL-STD-1553), являющуюся развитием линейки 32-х разрядных процессоров серии 1867.
«Семейство включает в себя выпускаемые серийно микросхемы: одноядерный радиационно-стойкий сигнальный процессор 1867ВМ9Ф и двухъядерную систему на кристалле 1867ВЦ8Ф1», — отметил Владимир Смерек.
Цена на микросхему будет сопоставима с отечественными ПЦОС такого же класса. Запустить новинку в производство планируется в первом квартале 2021 года.
Технические характеристики 1867ВА016:
— Количество ядер — 4;
— Производительность каждого ядра — 200 MFLOPS, 100 MIPS;
— Объем ОЗУ каждого ядра — 2Kх 32 бит;
— Периферия:
- 4 порта типа UART
- USB 2.0
- Ethernet 10/100 Mbps
- 4 порта MilStd-1553
Читайте также...
- МГУ внедрил отечественное решение ВКС компании Vinteo
- Видеоконференцсвязь для медицины
- Vinteo SMB — новый сервер видеоконференцсвязи для малого бизнеса
30.03.2014:56:30