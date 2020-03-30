Ростех разработал новый комбинезон биологической защиты и начал его опытное производство

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Госкорпорация Ростех разработала противовирусный комбинезон, защищающий от вирусов и других биологических угроз. Костюмы предназначены для медиков, работников обслуживающего сектора и специализированных служб. Дочерняя корпорация «Росхимзащита» уже приступила к их опытному производству.

Костюмы из дублирующего пленочного материала с капюшоном закрывают тело и голову. Они весят менее 500 граммов и могут использоваться вместе с другими средствами индивидуальной защиты, в том числе с респираторами и перчатками.

В отличие от многих аналогов, костюмы обеспечивают гарантированную защиту и от проникновения биологических агентов (вирусов, бактерий, грибков и спор), и от опасных химических веществ (растворов кислот и щелочей). Инновационный материал костюма отличается повышенной прочностью — он не истирается, не рвется при растягивании и сгибе даже при длительной эксплуатации.

«На фоне распространения COVID-19 в максимально короткие сроки создан новый универсальный изолирующий комбинезон, где использованы все предшествующие наработки в области биологической защиты. Прежде всего, костюм предназначен для защиты медиков. Использовать его могут другие лица, контактирующие с большим числом людей из-за специфики деятельности и наиболее подверженные риску заболевания. Сейчас мы готовим документы для сертификации изделия и начали собирать портфель заказов. Интерес есть, в том числе со стороны предприятий промышленности, которые заботятся о здоровье сотрудников», — сообщил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Комбинезон также может использоваться в промышленности при работе с вредными и отравляющими субстанциями. Лабораторные испытания показали, что плотная поверхность материала удерживает твердые частицы и надежно защищает от химических веществ. Он не пропускает горючие, взрывоопасные и другие вредные газы при дегазационных работах в шахтах, а также эффективен при работах по дезактивации.