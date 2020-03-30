Добавить статью
Лого Сделано у нас
Производство

Ростех разработал новый комбинезон биологической защиты и начал его опытное производство

 © rostec.ru

Госкорпорация Ростех разработала противовирусный комбинезон, защищающий от вирусов и других биологических угроз. Костюмы предназначены для медиков, работников обслуживающего сектора и специализированных служб. Дочерняя корпорация «Росхимзащита» уже приступила к их опытному производству.

Костюмы из дублирующего пленочного материала с капюшоном закрывают тело и голову. Они весят менее 500 граммов и могут использоваться вместе с другими средствами индивидуальной защиты, в том числе с респираторами и перчатками.

В отличие от многих аналогов, костюмы обеспечивают гарантированную защиту и от проникновения биологических агентов (вирусов, бактерий, грибков и спор), и от опасных химических веществ (растворов кислот и щелочей). Инновационный материал костюма отличается повышенной прочностью — он не истирается, не рвется при растягивании и сгибе даже при длительной эксплуатации.

«На фоне распространения COVID-19 в максимально короткие сроки создан новый универсальный изолирующий комбинезон, где использованы все предшествующие наработки в области биологической защиты. Прежде всего, костюм предназначен для защиты медиков. Использовать его могут другие лица, контактирующие с большим числом людей из-за специфики деятельности и наиболее подверженные риску заболевания. Сейчас мы готовим документы для сертификации изделия и начали собирать портфель заказов. Интерес есть, в том числе со стороны предприятий промышленности, которые заботятся о здоровье сотрудников», — сообщил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Комбинезон также может использоваться в промышленности при работе с вредными и отравляющими субстанциями. Лабораторные испытания показали, что плотная поверхность материала удерживает твердые частицы и надежно защищает от химических веществ. Он не пропускает горючие, взрывоопасные и другие вредные газы при дегазационных работах в шахтах, а также эффективен при работах по дезактивации.
Источник: https://rostec.ru/news/rostekh-razrabotal-protivovirusnyy-kombinezon/

Читайте также...

Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

Ростех, Росхимзащита
  • Нет аватара cokol161
    30.03.2014:09:22

    видел в новостных лентах сегодня про него, 2 тысячи рублей цена сказали будет — отличная разработка доступная каждому, лайк, ростех вообще в последнее время радует, много чего интересного на конвейер поставили

    #1193807
  • Andrey26 Andrey26
    30.03.2016:14:36

    У меня элька еще со сборов лежит с противогазом, в тальке еще. По лучше всяко будет)

    #1193815
  • Нет аватара lucky
    30.03.2016:20:07

    Интересно, как у него с дышащими свойствами. А то у меня есть дождевик для мотоцикла — он такой же герметичный — вирус не проскочит, но в нем не поработаешь — сваришься в собственном поту

    #1193817
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,