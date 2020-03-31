В Москве построили более 35 км дорог за три месяца 2020 года

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Более 35 км дорог построили в столице с начала года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

«Среди них 11 транспортных сооружений — тоннелей, мостов, эстакад, четыре пешеходных перехода. Это очень высокие темпы ввода, строительство идет с существенным опережением графика», — сказал он.

В числе построенных за это время дорожных объектов — три приоритетных.

«Ввели участок проспекта Генерала Дорохова от Аминьевского шоссе до Минской улицы длиной более 6 километров, автодорогу к жилой застройке в поселке Северный и связку Раменского бульвара с проспектом Вернадского в районе МГУ», — отметил заммэра.

Напомним, проспект Генерала Дорохова — новая вылетная машистраль от МКАД до Третьего транспортного кольца (ТТК). 20 января запустили движение по второму участку проспекта Генерала Дорохова от Аминьевского шоссе до Минской улицы.

На протяжении 7 км построили шесть эстакад, путепровод через железную дорогу, два моста через реку Сетунь и съезды к будущей жилой застройке.

В сентябре 2019 года был открыт первый участок — от МКАД до Аминьевского шоссе. Последний отрезок от Минской улицы до ТТК планируется запустить до конца года.

С запуском новой магистрали разгрузятся Кутузовский и Мичуринский проспекты на 30%.