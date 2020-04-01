Прибор для определения состава реголита в полярных областях Луны прошел испытания

Летный образец детектора нейтронов и гамма-лучей АДРОН, который определит состав реголита в полярных областях Луны, прошел испытания и передан НПО им. С. А. Лавочкина. Об этом сообщил ТАСС заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.

«Испытания завершились. Прибор сейчас находится в НПО им. Лавочкина, прошел входной контроль», — отметил Митрофанов.

По словам ученого, прибор был отправлен в НПО им. Лавочкина в феврале. Теперь специалистам предстоит установить его на борт автоматической станции «Луна-25».

Изображения НПО Лавочкина © 3dnews.ru

Основной задачей АДРОН в этой миссии будет определение состава лунного реголита в полярных областях, чтобы сравнить его с грунтом, который ранее доставлялся на Землю из умеренных широт. В частности, с помощью прибора планируется определить количество воды.

Принцип работы прибора АДРОН заключается в исследовании гамма-излучения, которое возникает в результате «бомбардировки» участка поверхности нейтронами, выходящими из специального генератора.

Запуск аппарата «Луна-25» к Луне запланирован на 2021 год, «Луна-26» — на 2023-2024 годы, «Луна-27» — на 2024-2025 годы. Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в единую космическую программу, начало создания которой намечено на 2020 год, будут включены тяжелые аппараты для бурения лунной поверхности, сбора ископаемых и доставки их на Землю.