14 новых поездов «Москва» начали курсировать на Некрасовской и Большой кольцевой линиях метро

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На Некрасовской и Большой кольцевой линиях московского метро запустили еще 14 поездов нового поколения «Москва». Инновационные составы начали курсировать после открытия станций «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская», «Нижегородская», «Авиамоторная» и «Лефортово». Они заработали для пассажиров 27 марта.

«Поезда «Москва» разных модификаций работают на Сокольнической, Филевской, Калужско-Рижской, Таганско-Краснопресненской, Большой кольцевой, Солнцевской и Некрасовской линиях. На Некрасовской до открытия новых станций курсировали семь таких составов, они подходили к платформам каждые шесть минут в будни, а после введения дополнительных поездов здесь работает 21 состав. Интервал движения сократился в полтора раза и составил четыре минуты.

На новом участке Некрасовской линии от «Косина» до «Нижегородской» уже работает бесплатная сеть Wi-Fi. Открытие новых станций сделало транспорт доступнее для 819 тысяч жителей, которые проживают в районах Перово, Выхино-Жулебино, Рязанский, Нижегородский, Лефортово, Соколиная Гора, Басманный.

Первые поезда «Москва» начали перевозить пассажиров Таганско-Краснопресненской линии в 2017 году. Это самая востребованная линия, суточный пассажиропоток здесь достигает 1,2 миллиона человек. Сейчас на ней чаще всего можно встретить составы нового поколения. 82 поезда из 100, курсирующих по фиолетовой ветке, — это «Москва». Полностью обновить парк Таганско-Краснопресненской линии планируется до конца этого года.

В поездах «Москва» есть сквозной проход через все вагоны. Они удобны для маломобильных пассажиров: в них более широкие дверные проемы, а в головных вагонах предусмотрены специальные места для инвалидных колясок. Кроме того, в поездке можно заряжать смартфоны и планшеты с помощью USB-портов, а сенсорные мониторы на стенах помогают найти нужные станции, проложить маршрут и рассчитать время в пути.