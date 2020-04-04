Приборы производства «Швабе» для предупреждения распространения коронавирусной инфекции

Приборы производства «Швабе» для предупреждения распространения коронавирусной инфекции
Теплотелевизионный регистратор
Предназначен для автоматизированного бесконтактного определения людей с повышенной температурой тела менее чем за одну секунду с высокой точность (до 0,05 °С).
Конструкция стационарного корпуса предоставляет возможность закрепить прибор в пунктах пропуска и досмотра к потолку или столбу квадратного или круглого сечения.
Синхронизирует изображение с видеокамеры с изображением, полученным с тепловизора.
При превышении установленного порога, на монитор выводится видеоизображение и инфракрасное изображение, а также численные значения температур. Тревожное событие дополнительно сопровождается звуковым сигналом.
Инфракрасный термометр
Измеряет температуру тела пациента за одну секунду и имеет погрешность всего 0,2 градуса Цельсия. Полученную информацию изделие отображает на экране, а также может передавать на смартфон по каналу Bluetooth. Термометр предназначен для использования в медучреждениях и дома.
Обеззараживатель воздуха двух типов — стационарный и переносной
Среди аппаратов представлены установки, работающие с применением таких технологий, как воздействие ультрафиолетовым излучением, а также при помощи обеззараживания воздуха «поток».
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