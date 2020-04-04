В войска поставлена первая партия танков Т-90М «Прорыв», а также БМПТ «Терминатор»
архивное фото © anna-news.info
Как сообщила газетa Bооруженных Сил Российской Федерации в войска, в рамках Государственного оборонного заказа, поставлены новые танки Т-90М «Прорыв» (танк разработан в рамках опытно-конструкторской работы «Прорыв-3»), а также БМПТ «Терминатор».
Новые машины, предположительно, поставлены в танковый батальон 1-го мотострелкового полка 2-й Таманской мотострелковой дивизии.
В 2017-2019г.г. Министерство обороны РФ подписало с «Уралвагонзаводом» три контракта на поставку 30 танков новой постройки, а также ремонт и модернизацию 120 строевых танков Т-90 из состава ВС РФ.
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04.04.2022:14:11