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Армия и Флот

В войска поставлена первая партия танков Т-90М «Прорыв», а также БМПТ «Терминатор»

архивное фотоархивное фото © anna-news.info

Как сообщила газетa Bооруженных Сил Российской Федерации в войска, в рамках Государственного оборонного заказа, поставлены новые танки Т-90М «Прорыв» (танк разработан в рамках опытно-конструкторской работы «Прорыв-3»), а также БМПТ «Терминатор».

Новые машины, предположительно, поставлены в танковый батальон 1-го мотострелкового полка 2-й Таманской мотострелковой дивизии.

В 2017-2019г.г. Министерство обороны РФ подписало с «Уралвагонзаводом» три контракта на поставку 30 танков новой постройки, а также ремонт и модернизацию 120 строевых танков Т-90 из состава ВС РФ.

 © redstar.ru
Источник: http://redstar.ru/vooruzhyonnye-sil...ossijskoj-federatsii-za-nedelyu-92/

Министерство обороны, ЦВО, Т-90М
  • Nikolay Petrov
    04.04.2022:14:11

    И почему в мотострелковую Тамань, а не в танковую Кантемировку? Разве что, если только в Кантемировку Т-14 не планируют поставлять.

    Отредактировано: Nikolay Petrov~22:15 04.04.20
    #1194245
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