В войска поставлена первая партия танков Т-90М «Прорыв», а также БМПТ «Терминатор»

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Как сообщила газетa Bооруженных Сил Российской Федерации в войска, в рамках Государственного оборонного заказа, поставлены новые танки Т-90М «Прорыв» (танк разработан в рамках опытно-конструкторской работы «Прорыв-3»), а также БМПТ «Терминатор».

Новые машины, предположительно, поставлены в танковый батальон 1-го мотострелкового полка 2-й Таманской мотострелковой дивизии.

В 2017-2019г.г. Министерство обороны РФ подписало с «Уралвагонзаводом» три контракта на поставку 30 танков новой постройки, а также ремонт и модернизацию 120 строевых танков Т-90 из состава ВС РФ.

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