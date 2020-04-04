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Ход строительства инфекционной больницы в Новой Москве на 4 апреля.

Полностью готовы первые корпуса, как реанимационные, так и для персонала. На стройке работают 10 тысяч человек.

Ещё 3 недели назад было пустое поле. И вот практически полностью построенная огромная больница на 50 корпусов, основной этап строительства уже завершён, и вскоре специалисты перейдут к отделке медицинских корпусов. На все работы от начала строительства до сдачи объекта отведён всего один месяц. Инфекционный центр будет рассчитан на 500 мест, из них половина — реанимационные койки.