Ход строительства инфекционной больницы в Новой Москве
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/atF8STDGR2k
Ход строительства инфекционной больницы в Новой Москве на 4 апреля.
Полностью готовы первые корпуса, как реанимационные, так и для персонала. На стройке работают 10 тысяч человек.
Ещё 3 недели назад было пустое поле. И вот практически полностью построенная огромная больница на 50 корпусов, основной этап строительства уже завершён, и вскоре специалисты перейдут к отделке медицинских корпусов. На все работы от начала строительства до сдачи объекта отведён всего один месяц. Инфекционный центр будет рассчитан на 500 мест, из них половина — реанимационные койки.
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04.04.2023:28:14