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Ход строительства инфекционной больницы в Новой Москве

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/atF8STDGR2k

Ход строительства инфекционной больницы в Новой Москве на 4 апреля.

Полностью готовы первые корпуса, как реанимационные, так и для персонала. На стройке работают 10 тысяч человек.

Ещё 3 недели назад было пустое поле. И вот практически полностью построенная огромная больница на 50 корпусов, основной этап строительства уже завершён, и вскоре специалисты перейдут к отделке медицинских корпусов. На все работы от начала строительства до сдачи объекта отведён всего один месяц. Инфекционный центр будет рассчитан на 500 мест, из них половина — реанимационные койки.

Москва, больница
  • Нет аватара mlakt
    04.04.2023:28:14

    «Знай ты можешь быстрее, предела нет!» — Матрица-Морфиус. А то китайцы китайцы — «Ну, а если будет спрос и поднимется вопрос,…"-Трофим, вот вопрос и поднялся и… решился))).

    Отредактировано: mlakt~23:28 04.04.20
    #1194253
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