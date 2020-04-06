Экспортные поставки тульской «Октавы» в прошлом году выросли в полтора раза

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В прошлом году более чем на 50% выросли поставки экспортной продукции электроакустического завода «Октава» Госкорпорации Ростех: с 22,525 млн рублей в 2018 году до 34,937 млн рублей. Предприятием заключены контракты с Эквадором, Южной Кореей, Сербией, Филиппинами.

Микрофоны «Октава» популярны среди музыкантов и звукозаписывающих студий во всем мире. Среди наиболее известных имен — U2, Sting, Iron Maiden, Radiohead, Мэрлин Мэнсон. Тульские разработки экспортируются в Германию, Грецию, Китай, США, Нидерланды, Бельгию, Францию, Италию, Испанию, Австрию. Выпуск изделий экспортного назначения за 2019 год вырос на 49,1%, а по отношению к 2014 году доля экспорта в общей выручке увеличилась в восемь раз.

«Выход „Октавы“ на самостоятельные экспортные продажи предполагает дальнейшее развитие дистрибуции за рубежом и повышение маржинальности продаж. Осваивая новые экспортные рынки, мы планируем заключение контрактов с Норвегией, Великобританией, Канадой, Турцией, Боливией, Мексикой, Вьетнамом, ОАЭ, Японией. К концу 2021 года планируем рост поставок на экспорт в четыре раза по сравнению с 2018 годом. Основа экспортной стратегии — уже зарекомендовавшие себя высококонкурентные продукты „Октавы“, первый экспорт которых был выполнен в 1994 году. Завод запустил семь новых продуктов только за последние два года. Разрабатываемые продукты также готовятся к экспорту. Например, во втором квартале 2020 года мы начнем продавать вокальный динамический микрофон, а в 2021 году планируем начать поставки в зарубежную медицинскую отрасль новейшие слуховые аппараты российского производства», — отметила директор по маркетингу завода «Октава» Любовь Стальнова.

Новый микрофон для концертной деятельности — МД-305 — был представлен российским производителем в январе 2020 года на выставке в Лос-Анджелесе. Фактически состоялось возвращение предприятия на рынок концертных динамических микрофонов. Годом ранее «Октава» презентовала вокальный микрофон МК-119, который создан на основе широкомембранного капсюля популярного микрофона МК-319. Предприятием освоен серийный выпуск новых профессиональных студийных микрофонов МК-115, МК-117 и МКЛ-112. Таким образом, завод обновил премиальную линейку микрофонов, востребованную в России и за рубежом.

Разработка, запуск в серийное производство новых продуктов, современные инструменты вывода их на рынки способствуют повышению конкурентоспособности и росту выручки. Так, общий рост выручки «Октавы» от реализации гражданской продукции за год составил 87%. Продажа микрофонов, гарнитур и комплектующих к ним принесла предприятию 146 млн 264 тыс. рублей.

«Октава» начала участвовать в крупнейших зарубежных выставках музыкальной техники. Расширение доли завода на международном рынке, прежде всего европейском, в сегменте микрофонной техники, гарнитур и наушников обеспечит ежегодный рост объема продаж на экспорт, сообщили в компании.

Стратегия развития «Октавы» направлена на укрепление позиций в классе студийных микрофонов и в broadcast-сегменте, вывод на рынок проводных вокальных микрофонов и радиосистем, что позволит «Октаве» занять свою нишу в самом массовом сегменте концертной и сценической деятельности. До 2021 года предприятие планирует освоить рыночный сегмент вокальных проводных и беспроводных микрофонов. В мире этот рынок ежегодно растет на 6%, и, по оценке аналитиков, к 2025 году его емкость должна составить 1 млрд 715 млн долларов. Также предприятие возрождает утраченную компетенцию — производство слуховых аппаратов.