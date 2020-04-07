Концерн «Автоматика» запустил продажи виртуальных рабочих столов для удаленной работы

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Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех разработал полностью отечественную технологию для организации удаленной работы сотрудников. Новинка, получившая название VeiL VDI, предназначена для создания виртуальных рабочих столов со всей необходимой IT-инфраструктурой. Разработка позволяет организовать рабочие процессы, обеспечивает безопасность доступа в корпоративную сеть.

С помощью технологии, созданной специалистами НИИ «Масштаб» (входит в Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех), рабочие столы пользователей создаются на выделенных серверах, а не на персональных компьютерах. В результате доступ ко всем данным и необходимому программному обеспечению может осуществляться дистанционно.Подключение к виртуальным рабочим столам осуществляется с помощью бесплатных клиентских приложений для операционных систем Windows и Linux.

Возможна также организация удаленной работы на основе доступных на рынке «тонких клиентов» ⎼ терминалов, не имеющих собственных вычислительных мощностей, ⎼ на базе как зарубежных, так и российских процессоров."В условиях пандемии вируса COVID-19 все больше компаний переводят своих сотрудников на удаленную работу. Однако отсутствие необходимой IT-инфраструктуры и использование незащищенных каналов связи создают риски незаконного доступа к корпоративным данным. Наши решения позволяют обеспечить эффективную удаленную работу сотрудников без снижения уровня информационной безопасности при обмене данными. Подобные технологии уже внедряются на предприятиях Госкорпорации Ростех и поставляются нашим корпоративным заказчикам", ⎼ отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.VeiL DVI может использоваться совместно с системой защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S. Такое сочетание даёт возможность взаимодействия независимо от места нахождения сотрудников и типа их абонентского оборудования (персональный компьютер, ноутбук, планшет, смартфон). При этом сервер IVA AVES S обеспечивает конфиденциальность информационного обмена вплоть до уровня «совершенно секретно».Новинка входит в экосистему продуктов VeiL, предназначенных для создания «облачной» IT-инфраструктуры предприятия. Это универсальное решение с полностью российским исходным кодом, производительность которого оптимизируется под конкретные задачи организации.

Система обеспечивает непрерывность работы всех серверных служб, исключая потерю какой-либо информации при наличии отказов или сбоев аппаратной части.Входящие в систему мобильные клиентские приложения для Android и iOS доступны в Google Play и AppStore. Также разработаны программные клиенты для операционных систем семейства Windows, Linux и Mac OS. Помимо этого, предлагается решение на базе технологии WebRTC.