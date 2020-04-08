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Транспорт и логистика

Железные дороги Якутии — магистраль до сурового Севера

 © img.geliophoto.com

Якутия — самый большой регион России, по площади сравнимый с целой Индией. Транспортное сообщение в Республике Саха (Якутия) играет важнейшую роль, но сильно затруднено крайне суровым климатом, большими расстояниями и трудным ландшафтом. Железные дороги обеспечивают круглогодичное сообщение в любых погодных условиях и обходятся дешевле перевозок на автомобильном транспорте.

1. Якутия долгое время оставалась в стороне от важнейших транспортных коридоров страны. С конца 1970-х годов железная дорога протянулась до угольных месторождений в Нерюнгринском районе. Строительство дороги Беркакит-Томмот-Якутск началось в 1985 году.

 © img.geliophoto.com

2. С 1995 года строительством магистрали занималось ОАО «Акционерная компания „Железные дороги Якутии“», которую учредили РЖД и правительство Республики Саха (Якутия). Сейчас компания занимается перевозками на участке от станции Нижний Бестях до станции Нерюнгри-Пассажирская протяжённостью 799 км.

 © img.geliophoto.com

3. Нижний Бестях — станция в 30 км от Якутска. Столица республики стоит на левом берегу реки Лена, а конечная станция магистрали — на правом.

 © img.geliophoto.com

4. Пассажирские поезда до Нижнего Бестяха пустили в 2019 году. Таким образом центр Якутии, где живёт большая часть населения республики, оказался связан с Транссибом и в целом с железнодорожной системой России.

 © img.geliophoto.com

5. Машинист локомотива на станции Нижний Бестях. Путь отсюда до Нерюнгри на юге Якутии занимает больше 18 часов.

 © img.geliophoto.com

6. Сейчас пассажиры, прибывающие на станцию зимой, добираются до республиканской столицы по зимнику, летом — паромом до речного вокзала Якутска.

 © img.geliophoto.com

7. Первая платформа станции Нижний Бестях — высокая. Пассажирам не надо карабкаться в высокий вагон с сумками.

 © img.geliophoto.com

8. Поезда дальнего следования от Нижнего Бестяха идут не только в пределах Якутии. Можно добраться до Благовещенска и до Хабаровска. Путь до Хабаровска займёт 2 дня 19 часов.

 © img.geliophoto.com

9. В прошлом году «Железные дороги Якутии» перевезли более 90 тысяч пассажиров — это почти десятая часть населения республики. Пассажиропоток растёт с 2017 года.

 © img.geliophoto.com

10. Помимо пассажирского сообщения, станция Нижний Бестях выполняет и грузовую функцию — это важнейший пункт для «северного завоза».

 © img.geliophoto.com

11. Контейнерный терминал разгружает железнодорожные платформы. Груз идёт как в Якутск, так и дальше в северные районы Республики Саха (Якутия).

 © img.geliophoto.com

12.

 © img.geliophoto.com

13. Участок железной дороги Нижний Бестях — Томмот проходит по малонаселённым районам Якутии. Вокруг — тайга и кустарники.

 © img.geliophoto.com

14. Железная дорога пересекает ручьи и реки. В Якутии их тысячи: зимой некоторые полностью замерзают, а весной выходят из берегов в половодье. На фото — мост через реку Амга, приток Алдана.

 © img.geliophoto.com

15. На магистрали используются тепловозы. Ветка пока не электрифицирована.

 © img.geliophoto.com

16. В этих местах зимой может быть до -50°С, летом — до +38°С.

 © img.geliophoto.com

17. Станция Томмот. Железная дорога пришла в город Томмот в 1997 году. Сначала участок использовался только для грузового сообщения, с 2004 года — и для пассажирского.

 © img.geliophoto.com

18. На рабочем месте поездного диспетчера станции Томмот.

 © img.geliophoto.com

19. Маневровый тепловоз используется для маневровых работ — для передвижения вагонов по станционным путям, формирования поездов, подачи вагонов к грузовым фронтам.

 © img.geliophoto.com

20. Купола здания вокзала Томмот повторяют форму урасы — древнего летнего жилища якутов. В шалашах такой формы жили только жарким летом: берестяная кровля делала внутренние помещения прохладными.

 © img.geliophoto.com

21. Электрожезловая система действует на участке от Томмота до Чульбасса. Она позволяет обеспечить безопасность движения на однопутном участке.

 © img.geliophoto.com

22. Жезловая система Трегера разработана в СССР ещё в 1920-х годах. Из жезлового аппарата нельзя изъять более одного жезла — его вручают машинисту, который идёт по перегону. По прибытии на станцию в конце перегона жезл надо сдать.

 © img.geliophoto.com

23. Протяжённость однопутного участка Томмот — Нерюнгри-Пассажирская — 364 километра.

 © img.geliophoto.com

24. Вокзал станции Алдан в одноимённом городе, который основан в 1920-х годах рядом с золотым месторождением.

 © img.geliophoto.com

25. Первый пассажирский поезд в Нижний Бестях отправился именно из Алдана 27 июля 2019 года.

 © img.geliophoto.com

26. Первый грузовой поезд прибыл на станцию Алдан 19 декабря 1995 года. Сейчас в Алдане находится главный офис ОАО «АК „Железные дороги Якутии“».

 © img.geliophoto.com

27. Локомотивное депо станции Алдан образовано в 2003 году для обслуживания локомотивов, курсирующих по магистрали.

 © img.geliophoto.com

28. Движение по мосту через реку Чульман рядом с одноимённым посёлком открыто в 1987 году. Чульман — центр добычи угля и золота.

 © img.geliophoto.com

29. Локомотивы и вагоны выкрашены в цвета флага Республики Саха (Якутия) — голубой, белый, красный и зелёный.

 © img.geliophoto.com

30. Пассажирский поезд отправляется со станции Нижний Бестях отправляется через день, а на участке Томмот — Нерюнгри-Пассажирская курсирует ежедневно.

 © img.geliophoto.com

31. Железные дороги Якутии — один из крупнейших работодателей республики. В компании работают около 1000 человек.

 © img.geliophoto.com

32. Железнодорожный мост через реку Чульман недалеко от станции Нерюнгри-Грузовая.

 © img.geliophoto.com

33. Станция Нерюнгри-Грузовая — крупнейший грузовой узел юга Якутии. Станция задействована в транспортировке угля Южно-Якутского угольного бассейна.

 © img.geliophoto.com

34. Станция Нерюнгри-Грузовая лежит в черте города Нерюнгри, на расстоянии примерно 5 километров от его центра.

 © img.geliophoto.com

35.

 © img.geliophoto.com
Источник: https://gelio.livejournal.com/251554.html

ждя, ржд, якутия, якутск, железная дорога,
  • Нет аватара nabludatel71
    08.04.2011:47:16

    Суперрепортаж, спасибо!

    Якутия — один из наших уголков, где хочу побывать. Однажды уже даже присматривался к билетам (в отличие, например, от Камчатки), так что, надеюсь, реализуется как-нибудь.

    #1194631
  • Нет аватара senima56
    08.04.2013:38:12

    А есть планы всё-таки продлить ЖД сообщение до самого Якутска?

    Отредактировано: senima56~13:38 08.04.20
    #1194646
    • Нет аватара sewa1965
      08.04.2014:08:45

      27 июля 2019 стало историческим днем в истории Российских железных дорог. В этот день первый пассажирский поезд пришел на станцию Нижний Бестях, что находится на противоположном от Якутска берегу Лены.

      Сооружение совмещенного автомобильно-железнодорожного мостового перехода через реку Лену протяженностью 3,2 км запланировано на период 2015-2020 годы, а в некоторых предварительных документах предполагается возведение моста в период до 2024 года.

      #1194648
  • Растригин Алексей Растригин Алексей
    08.04.2015:03:44

    Заглавная фотка — просто огонь

    Состав, хвост которого теряется за горизонтом едет по снегу

    «Эту страну победить нельзя» © многие немцы    

    И кста, по поводу

    1) «от Нижнего Бестяха… путь до Хабаровска займёт 2 дня 19 часов"

    2) «В прошлом году «Железные дороги Якутии» перевезли более 90 тысяч пассажиров — это почти десятая часть населения республики"

    А региональной авиацией (да хоть новосибная замена Ану) — не дешевле ли выйдет?

    #1194652
    • Нет аватара mmx
      08.04.2015:41:51

      ЖД для грузов всегда строится, пассажиры на ней просто довесок.

      #1194654
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