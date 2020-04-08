Железные дороги Якутии — магистраль до сурового Севера
Якутия — самый большой регион России, по площади сравнимый с целой Индией. Транспортное сообщение в Республике Саха (Якутия) играет важнейшую роль, но сильно затруднено крайне суровым климатом, большими расстояниями и трудным ландшафтом. Железные дороги обеспечивают круглогодичное сообщение в любых погодных условиях и обходятся дешевле перевозок на автомобильном транспорте.
1. Якутия долгое время оставалась в стороне от важнейших транспортных коридоров страны. С конца 1970-х годов железная дорога протянулась до угольных месторождений в Нерюнгринском районе. Строительство дороги Беркакит-Томмот-Якутск началось в 1985 году.
2. С 1995 года строительством магистрали занималось ОАО «Акционерная компания „Железные дороги Якутии“», которую учредили РЖД и правительство Республики Саха (Якутия). Сейчас компания занимается перевозками на участке от станции Нижний Бестях до станции Нерюнгри-Пассажирская протяжённостью 799 км.
3. Нижний Бестях — станция в 30 км от Якутска. Столица республики стоит на левом берегу реки Лена, а конечная станция магистрали — на правом.
4. Пассажирские поезда до Нижнего Бестяха пустили в 2019 году. Таким образом центр Якутии, где живёт большая часть населения республики, оказался связан с Транссибом и в целом с железнодорожной системой России.
5. Машинист локомотива на станции Нижний Бестях. Путь отсюда до Нерюнгри на юге Якутии занимает больше 18 часов.
6. Сейчас пассажиры, прибывающие на станцию зимой, добираются до республиканской столицы по зимнику, летом — паромом до речного вокзала Якутска.
7. Первая платформа станции Нижний Бестях — высокая. Пассажирам не надо карабкаться в высокий вагон с сумками.
8. Поезда дальнего следования от Нижнего Бестяха идут не только в пределах Якутии. Можно добраться до Благовещенска и до Хабаровска. Путь до Хабаровска займёт 2 дня 19 часов.
9. В прошлом году «Железные дороги Якутии» перевезли более 90 тысяч пассажиров — это почти десятая часть населения республики. Пассажиропоток растёт с 2017 года.
10. Помимо пассажирского сообщения, станция Нижний Бестях выполняет и грузовую функцию — это важнейший пункт для «северного завоза».
11. Контейнерный терминал разгружает железнодорожные платформы. Груз идёт как в Якутск, так и дальше в северные районы Республики Саха (Якутия).
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13. Участок железной дороги Нижний Бестях — Томмот проходит по малонаселённым районам Якутии. Вокруг — тайга и кустарники.
14. Железная дорога пересекает ручьи и реки. В Якутии их тысячи: зимой некоторые полностью замерзают, а весной выходят из берегов в половодье. На фото — мост через реку Амга, приток Алдана.
15. На магистрали используются тепловозы. Ветка пока не электрифицирована.
16. В этих местах зимой может быть до -50°С, летом — до +38°С.
17. Станция Томмот. Железная дорога пришла в город Томмот в 1997 году. Сначала участок использовался только для грузового сообщения, с 2004 года — и для пассажирского.
18. На рабочем месте поездного диспетчера станции Томмот.
19. Маневровый тепловоз используется для маневровых работ — для передвижения вагонов по станционным путям, формирования поездов, подачи вагонов к грузовым фронтам.
20. Купола здания вокзала Томмот повторяют форму урасы — древнего летнего жилища якутов. В шалашах такой формы жили только жарким летом: берестяная кровля делала внутренние помещения прохладными.
21. Электрожезловая система действует на участке от Томмота до Чульбасса. Она позволяет обеспечить безопасность движения на однопутном участке.
22. Жезловая система Трегера разработана в СССР ещё в 1920-х годах. Из жезлового аппарата нельзя изъять более одного жезла — его вручают машинисту, который идёт по перегону. По прибытии на станцию в конце перегона жезл надо сдать.
23. Протяжённость однопутного участка Томмот — Нерюнгри-Пассажирская — 364 километра.
24. Вокзал станции Алдан в одноимённом городе, который основан в 1920-х годах рядом с золотым месторождением.
25. Первый пассажирский поезд в Нижний Бестях отправился именно из Алдана 27 июля 2019 года.
26. Первый грузовой поезд прибыл на станцию Алдан 19 декабря 1995 года. Сейчас в Алдане находится главный офис ОАО «АК „Железные дороги Якутии“».
27. Локомотивное депо станции Алдан образовано в 2003 году для обслуживания локомотивов, курсирующих по магистрали.
28. Движение по мосту через реку Чульман рядом с одноимённым посёлком открыто в 1987 году. Чульман — центр добычи угля и золота.
29. Локомотивы и вагоны выкрашены в цвета флага Республики Саха (Якутия) — голубой, белый, красный и зелёный.
30. Пассажирский поезд отправляется со станции Нижний Бестях отправляется через день, а на участке Томмот — Нерюнгри-Пассажирская курсирует ежедневно.
31. Железные дороги Якутии — один из крупнейших работодателей республики. В компании работают около 1000 человек.
32. Железнодорожный мост через реку Чульман недалеко от станции Нерюнгри-Грузовая.
33. Станция Нерюнгри-Грузовая — крупнейший грузовой узел юга Якутии. Станция задействована в транспортировке угля Южно-Якутского угольного бассейна.
34. Станция Нерюнгри-Грузовая лежит в черте города Нерюнгри, на расстоянии примерно 5 километров от его центра.
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