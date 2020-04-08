На ЧМК модернизировали прокатный стан для производства арматуры

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На Челябинском металлургическом комбинате, входящем в группу «Мечел», после модернизации запустили обновленный стан 240. На нем производят термоупрочненную арматуру. Это новый вид продукции ЧМК. Термоупрочненная арматура пользуется большим спросом не только в России, но и в странах СНГ. Ее используют для производства железобетонных изделий, строительства фундаментов зданий, армирования плит перекрытий.

Стан 240 теперь оснащен оборудованием, предназначенным для охлаждения арматурного проката. Эта технология называется «Термтайм» и была разработана российскими учеными. Арматура во время завершающего этапа прокатки обрабатывается водой под высоким давлением. За доли секунд температура стального прутка с 1000 градусов снижается до 500. Затем проходит его естественное охлаждение. Такая технология дает возможность производить арматуру, имеющую оптимальные механические свойства. Это уменьшает ее себестоимость.

Как рассказал технический директор ПАО «ЧМК» Андрей Зырянов, камера гидроохлаждения имеет телескопическую конструкцию. Это позволяет быстро перестраивать технологическую линию, если в процессе производства необходимо изменить параметры арматуры.

Арматурный прокат, который получают таким способом, полностью соответствует новому ГОСТ 34028-2016.

Фото пресс-службы «Мечел»