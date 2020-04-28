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Производство

Компания «Медстальконструкция» производит ультрафиолетовые рециркуляторы воздуха

Компания «Медстальконструкция» производит ультрафиолетовые стерилизаторы воздухаКомпания «Медстальконструкция» производит ультрафиолетовые стерилизаторы воздуха © images.ru.prom.st

Компания «Медстальконструкция» (производство в г.Уфа) выпускает стерилизаторы воздуха «Мегидез». Принцип действия основан на способности ультрафиолета разрушать вирусы, бактерии и споры грибков. Воздух засасывается вентилятором внутрь устройства, где облучается ультрафиолетом и уже очищенный выдувается наружу. Конструкция является закрытой и безопасной, ультрафиолетовые лучи не попадают на людей в помещении. При работе не выделяется озон.

Стерилизаторы «Мегидез» имеют современный дизайн и предназначены для обеззараживания воздуха в жилых и нежилых помещениях, например, в помещениях торговли, общественного питания и других.

Новость будет дополнена.

Очиститель воздуха «Мегидез» является ультрафиолетовым облучателем закрытого типа, в котором обеззараживание воздуха осуществляется непреревно в процессе его прокачки с помощью вентиляторов через камеру с ультрафиолетовыми лампами. На входе и выходе происходит фильтрация воздушного потока. Рециркулятор снабжен электронным блоком управления, обеспечивающим различные режимы работы и контроль времени работы ламп.

 © megi.ru

 © eltemiks-lab.ru

Обслуживание производится без применения какого-либо сложного или специального инструмента. Смена ламп быстрая и безопасная, крышка не содержит электрических подключений. Корпус изготовлен из листовой стали с нанесением полимерно-порошковой краски. Рециркуляторы отличаются виброустойчивостью и ударопрочностью и сохраняют работоспособность после механических воздействий при транспортировке.

Производятся стерилизаторы нескольких модельных линеек, отличающиеся разной производительностью.

 © images.ru.prom.st

 © megi.ru

 © megi.ru

 © megi.ru

 © images.ru.prom.st

Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета

Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:

  1. УФ-А с длиной волны 400—315 нм;
  2. УФ-В с длиной волны 315—280 нм;
  3. УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.

 © avatars.mds.yandex.net

Это свойство ультрафиолетовых лучей используется в стерилизаторах «Мегидез».

 © Фото из открытых источников

Преимущества УФ-обеззараживателей

  1. Не приносят вреда людям и окружающей среде, нет потребности в опасных химикатах,
  2. Легко монтируются, обслуживаются и хранятся,
  3. Меньшие инвестиционные и эксплуатационные расходы по сравнению с другими технологиями очистки воздуха,
  4. Нет потребности в специальном хранении,
  5. Легкое и простое обслуживание, периодическая очистка и — в случае необходимости — замена ламп.
  6. Легко встраиваются в процессы и меры по обеззараживанию воздуха и очистки помещений.

Технические характеристики.

  • Наименование - рециркулятор бактерицидный «Мегидез»,
  • Ширина, мм - 497
  • Глубина, мм - 307
  • Высота, мм 1280
  • Вес, не более кг 9
  • Гарантийный срок, мес 12
  • Электропитание, В/Гц 220±10% / 50
  • Потребляемая мощность, не более, Вт 110
  • Уровень шума, не более 31дБ,
  • Материал корпуса металл, покрытый порошковой краской
  • Электробезопасность — I класс
  • Категории чистоты помещений — I, II, III, IV, V
  • Исполнение — напольный, передвижной или настенный
  • Срок службы ламп, часов 9000
  • Количество вентиляторов, шт. 2
  • Объемы помещения, м³ до 100
  • Время обработки, мин 100
  • Количество ламп 2-3
  • Мощность ламп, Вт 15-30

Производство

Завод медицинской мебели и оборудования «Медстальконструкция» в Уфе — производственное предприятие полного цикла, входит в группу предприятий «Меги» и имеет большой опыт в исследованиях, проектировании и производстве медицинских изделий, соответствует высоким требованиям ISO 9001-2015 и способен выполнить любой государственный или частный заказ.

Группа предприятий «Меги» работает на медицинском рынке с 1995 года и начала свою деятельность с оснащения медицинскими изделиями лечебно-профилактических учреждений.

В 1997 году открылась первая медицинская клиника «Меги» оборудованная мебелью собственного производства, а в 2000 году Завод «Медстальконструкция» запустил в серию первые медицинские изделия под торговой маркой «Меги».

За 19 лет предприятие заняло одно из лидидирующих мест в сфере производства медицинской продукции. Более 80% больниц на территории России и ближнего зарубежья оснащены медицинской мебелью и оборудованием, лабораторной и металлической мебелью производства завода «Медстальконструкция», входящего в группу предприятий «Меги».

«Медстальконструкция» осуществляет замкнутый производственный цикл от создания и разработки технологии по изготовлению новых и современных медицинских изделий, и запуска их в серийное производство до контроля соответствия продукции установленным требованиям, упаковки и доставки готовой продукции по всей Россиии.

Завод осуществляет полный цикл услуг:

  • Консультации
  • Индивидуальное проектирование
  • Индивидуальные условия сотрудничества
  • Прямые поставки медицинской мебели по ценам завода-изготовителя
  • Комплексное оснащение оборудованием медицинских учреждений
  • Услуги по сборке и монтажу продукции
  • Услуги доставки (поставка в любую точку РФ и ближнего зарубежья)
  • Гарантийное и сервисное обслуживание

Видео

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Dcxn721D4eA

Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов:

  1. www.megi.ru,
  2. eltemiks-lab.ru,
  3. www.stroitelstvo-new.ru,
  4. 05.rospotrebnadzor.ru,
  5. uvmax-dez.ru,

«Мегидез», Уфа, «Медстальконструкция», рециркуляторы воздуха, ультрафиолетовые облучатели
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