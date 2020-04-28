Компания «Медстальконструкция» производит ультрафиолетовые рециркуляторы воздуха

Компания «Медстальконструкция» производит ультрафиолетовые стерилизаторы воздуха © images.ru.prom.st

Компания «Медстальконструкция» (производство в г.Уфа) выпускает стерилизаторы воздуха «Мегидез». Принцип действия основан на способности ультрафиолета разрушать вирусы, бактерии и споры грибков. Воздух засасывается вентилятором внутрь устройства, где облучается ультрафиолетом и уже очищенный выдувается наружу. Конструкция является закрытой и безопасной, ультрафиолетовые лучи не попадают на людей в помещении. При работе не выделяется озон.

Стерилизаторы «Мегидез» имеют современный дизайн и предназначены для обеззараживания воздуха в жилых и нежилых помещениях, например, в помещениях торговли, общественного питания и других.

Новость будет дополнена.

Очиститель воздуха «Мегидез» является ультрафиолетовым облучателем закрытого типа, в котором обеззараживание воздуха осуществляется непреревно в процессе его прокачки с помощью вентиляторов через камеру с ультрафиолетовыми лампами. На входе и выходе происходит фильтрация воздушного потока. Рециркулятор снабжен электронным блоком управления, обеспечивающим различные режимы работы и контроль времени работы ламп.

© megi.ru

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Обслуживание производится без применения какого-либо сложного или специального инструмента. Смена ламп быстрая и безопасная, крышка не содержит электрических подключений. Корпус изготовлен из листовой стали с нанесением полимерно-порошковой краски. Рециркуляторы отличаются виброустойчивостью и ударопрочностью и сохраняют работоспособность после механических воздействий при транспортировке.

Производятся стерилизаторы нескольких модельных линеек, отличающиеся разной производительностью.

© images.ru.prom.st

© megi.ru

© megi.ru

© megi.ru

© images.ru.prom.st

Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета

Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:

УФ-А с длиной волны 400—315 нм; УФ-В с длиной волны 315—280 нм; УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.

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Это свойство ультрафиолетовых лучей используется в стерилизаторах «Мегидез».

© Фото из открытых источников

Преимущества УФ-обеззараживателей

Не приносят вреда людям и окружающей среде, нет потребности в опасных химикатах, Легко монтируются, обслуживаются и хранятся, Меньшие инвестиционные и эксплуатационные расходы по сравнению с другими технологиями очистки воздуха, Нет потребности в специальном хранении, Легкое и простое обслуживание, периодическая очистка и — в случае необходимости — замена ламп. Легко встраиваются в процессы и меры по обеззараживанию воздуха и очистки помещений.

Технические характеристики.

Наименование - рециркулятор бактерицидный «Мегидез»,

Ширина, мм - 497

Глубина, мм - 307

Высота, мм 1280

Вес, не более кг 9

Гарантийный срок, мес 12

Электропитание, В/Гц 220±10% / 50

Потребляемая мощность, не более, Вт 110

Уровень шума, не более 31дБ,

Материал корпуса металл, покрытый порошковой краской

Электробезопасность — I класс

Категории чистоты помещений — I, II, III, IV, V

Исполнение — напольный, передвижной или настенный

Срок службы ламп, часов 9000

Количество вентиляторов, шт. 2

Объемы помещения, м³ до 100

Время обработки, мин 100

Количество ламп 2-3

Мощность ламп, Вт 15-30

Производство

Завод медицинской мебели и оборудования «Медстальконструкция» в Уфе — производственное предприятие полного цикла, входит в группу предприятий «Меги» и имеет большой опыт в исследованиях, проектировании и производстве медицинских изделий, соответствует высоким требованиям ISO 9001-2015 и способен выполнить любой государственный или частный заказ.

Группа предприятий «Меги» работает на медицинском рынке с 1995 года и начала свою деятельность с оснащения медицинскими изделиями лечебно-профилактических учреждений.

В 1997 году открылась первая медицинская клиника «Меги» оборудованная мебелью собственного производства, а в 2000 году Завод «Медстальконструкция» запустил в серию первые медицинские изделия под торговой маркой «Меги».

За 19 лет предприятие заняло одно из лидидирующих мест в сфере производства медицинской продукции. Более 80% больниц на территории России и ближнего зарубежья оснащены медицинской мебелью и оборудованием, лабораторной и металлической мебелью производства завода «Медстальконструкция», входящего в группу предприятий «Меги».

«Медстальконструкция» осуществляет замкнутый производственный цикл от создания и разработки технологии по изготовлению новых и современных медицинских изделий, и запуска их в серийное производство до контроля соответствия продукции установленным требованиям, упаковки и доставки готовой продукции по всей Россиии.

Завод осуществляет полный цикл услуг:

Консультации

Индивидуальное проектирование

Индивидуальные условия сотрудничества

Прямые поставки медицинской мебели по ценам завода-изготовителя

Комплексное оснащение оборудованием медицинских учреждений

Услуги по сборке и монтажу продукции

Услуги доставки (поставка в любую точку РФ и ближнего зарубежья)

Гарантийное и сервисное обслуживание

Видео

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Dcxn721D4eA