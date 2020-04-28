Компания «Медстальконструкция» производит ультрафиолетовые рециркуляторы воздуха
Компания «Медстальконструкция» производит ультрафиолетовые стерилизаторы воздуха © images.ru.prom.st
Компания «Медстальконструкция» (производство в г.Уфа) выпускает стерилизаторы воздуха «Мегидез». Принцип действия основан на способности ультрафиолета разрушать вирусы, бактерии и споры грибков. Воздух засасывается вентилятором внутрь устройства, где облучается ультрафиолетом и уже очищенный выдувается наружу. Конструкция является закрытой и безопасной, ультрафиолетовые лучи не попадают на людей в помещении. При работе не выделяется озон.
Стерилизаторы «Мегидез» имеют современный дизайн и предназначены для обеззараживания воздуха в жилых и нежилых помещениях, например, в помещениях торговли, общественного питания и других.
Новость будет дополнена.
Очиститель воздуха «Мегидез» является ультрафиолетовым облучателем закрытого типа, в котором обеззараживание воздуха осуществляется непреревно в процессе его прокачки с помощью вентиляторов через камеру с ультрафиолетовыми лампами. На входе и выходе происходит фильтрация воздушного потока. Рециркулятор снабжен электронным блоком управления, обеспечивающим различные режимы работы и контроль времени работы ламп.
Обслуживание производится без применения какого-либо сложного или специального инструмента. Смена ламп быстрая и безопасная, крышка не содержит электрических подключений. Корпус изготовлен из листовой стали с нанесением полимерно-порошковой краски. Рециркуляторы отличаются виброустойчивостью и ударопрочностью и сохраняют работоспособность после механических воздействий при транспортировке.
Производятся стерилизаторы нескольких модельных линеек, отличающиеся разной производительностью.
Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета
Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:
- УФ-А с длиной волны 400—315 нм;
- УФ-В с длиной волны 315—280 нм;
- УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.
Это свойство ультрафиолетовых лучей используется в стерилизаторах «Мегидез».
Преимущества УФ-обеззараживателей
- Не приносят вреда людям и окружающей среде, нет потребности в опасных химикатах,
- Легко монтируются, обслуживаются и хранятся,
- Меньшие инвестиционные и эксплуатационные расходы по сравнению с другими технологиями очистки воздуха,
- Нет потребности в специальном хранении,
- Легкое и простое обслуживание, периодическая очистка и — в случае необходимости — замена ламп.
- Легко встраиваются в процессы и меры по обеззараживанию воздуха и очистки помещений.
Технические характеристики.
- Наименование - рециркулятор бактерицидный «Мегидез»,
- Ширина, мм - 497
- Глубина, мм - 307
- Высота, мм 1280
- Вес, не более кг 9
- Гарантийный срок, мес 12
- Электропитание, В/Гц 220±10% / 50
- Потребляемая мощность, не более, Вт 110
- Уровень шума, не более 31дБ,
- Материал корпуса металл, покрытый порошковой краской
- Электробезопасность — I класс
- Категории чистоты помещений — I, II, III, IV, V
- Исполнение — напольный, передвижной или настенный
- Срок службы ламп, часов 9000
- Количество вентиляторов, шт. 2
- Объемы помещения, м³ до 100
- Время обработки, мин 100
- Количество ламп 2-3
- Мощность ламп, Вт 15-30
Производство
Завод медицинской мебели и оборудования «Медстальконструкция» в Уфе — производственное предприятие полного цикла, входит в группу предприятий «Меги» и имеет большой опыт в исследованиях, проектировании и производстве медицинских изделий, соответствует высоким требованиям ISO 9001-2015 и способен выполнить любой государственный или частный заказ.
Группа предприятий «Меги» работает на медицинском рынке с 1995 года и начала свою деятельность с оснащения медицинскими изделиями лечебно-профилактических учреждений.
В 1997 году открылась первая медицинская клиника «Меги» оборудованная мебелью собственного производства, а в 2000 году Завод «Медстальконструкция» запустил в серию первые медицинские изделия под торговой маркой «Меги».
За 19 лет предприятие заняло одно из лидидирующих мест в сфере производства медицинской продукции. Более 80% больниц на территории России и ближнего зарубежья оснащены медицинской мебелью и оборудованием, лабораторной и металлической мебелью производства завода «Медстальконструкция», входящего в группу предприятий «Меги».
«Медстальконструкция» осуществляет замкнутый производственный цикл от создания и разработки технологии по изготовлению новых и современных медицинских изделий, и запуска их в серийное производство до контроля соответствия продукции установленным требованиям, упаковки и доставки готовой продукции по всей Россиии.
Завод осуществляет полный цикл услуг:
- Консультации
- Индивидуальное проектирование
- Индивидуальные условия сотрудничества
- Прямые поставки медицинской мебели по ценам завода-изготовителя
- Комплексное оснащение оборудованием медицинских учреждений
- Услуги по сборке и монтажу продукции
- Услуги доставки (поставка в любую точку РФ и ближнего зарубежья)
- Гарантийное и сервисное обслуживание
Видео
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Dcxn721D4eA
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