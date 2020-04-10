Токарно-карусельный станок 1525Ф1 для ПАО Элсиб

Первая станкостроительная компания осуществила поставку токарно-карусельного станка модели 1525Ф1 для научно-производственного объединения ПАО ЭЛСИБ.

НПО «ЭЛСИБ» производит полный цикл работ по разработке, изготовлению, пуско-наладке генераторов, электродвигателей для ТЭС, ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС.

токарно-карусельный станок 1525Ф1 © Фото из открытых источников

Основные технические характеристики оборудования

Максимальный диаметр обрабтки 2500 мм.

Максимальная высота обработки 1600 мм.

Максимальный вес обрабатываемого изделия 16тн.

На станке 1525Ф1.400 установлен комплект промышленного оборудования фирмы ОМРОН (сервопривода подач, главный привод, контроллер). В качестве обратной связи используются оптические линейки с разрешением 1мкм.

Пульт управления выполнен в классическом стиле, выбор направления движения координаты задается с помощью рабочего креста. В центр пульта встроен HMI дисплей на котором отображены координаты осей, нагрузка на привода и общее состояние станка. Путем интерполяции двух осей X и Z можно с большой точностью производить обработку радиусов и углов. Реализована постоянная скорость резания.

токарно-карусельный станок © Фото из открытых источников

пульт управления токарно-карусельный станок © Фото из открытых источников