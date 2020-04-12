Парк золотодобывающей компании ООО АС «Суенга» пополнили бульдозеры ЧЕТРА
В 2020 году парк одного из крупнейших сибирских золотодобытчиков ООО АС «Суенга» стал полностью состоять из машин ЧЕТРА.
Артель старателей «Суенга» занимается добычей золота в Новосибирской области с 1995 года. Двенадцать лет назад артель стала работать с техникой ЧЕТРА. С тех пор бульдозерный парк, ранее состоявший из разных производителей, стремительно начал заполняться машинами чебоксарского тракторного завода.
В марте 2020 артель получила еще 2 бульдозера. Машины проделали путь по железной дороге до Новосибирска, и далее — в Маслянинский район Новосибирской области в село Егорьевское, где находится база ООО АС «Суенга».
Теперь в парке старателей — 12 машин производства ЧЕТРА.
Такая любовь к одному бренду объясняется характеристиками бульдозеров. Они оснащены более широкими гусеницами — для работы на слабонесущих грунтах, Могут работать при температуре до минус 50 градусов. Кабина оснащена двойными стеклопакетами, оператор может включить обогрев, не заводя двигатель. Управление ходом бульдозера и навесным оборудованием производится кнопками и джойстиками.
Читайте также...
- Технологический парк ОАО «РЖД» пополнился отечественными бульдозерами ЧЕТРА Т35.01ЯБЛ-3
- Новые трубоукладчики ЧЕТРА ТГ-503Я от ПАО «Промтрактор» для «Газпром трансгаз Югорск»
- ЧЕТРА поставила 29 единиц техники на Пайяхское нефтяное месторождение