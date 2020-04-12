Парк золотодобывающей компании ООО АС «Суенга» пополнили бульдозеры ЧЕТРА

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В 2020 году парк одного из крупнейших сибирских золотодобытчиков ООО АС «Суенга» стал полностью состоять из машин ЧЕТРА.

Артель старателей «Суенга» занимается добычей золота в Новосибирской области с 1995 года. Двенадцать лет назад артель стала работать с техникой ЧЕТРА. С тех пор бульдозерный парк, ранее состоявший из разных производителей, стремительно начал заполняться машинами чебоксарского тракторного завода.

В марте 2020 артель получила еще 2 бульдозера. Машины проделали путь по железной дороге до Новосибирска, и далее — в Маслянинский район Новосибирской области в село Егорьевское, где находится база ООО АС «Суенга».

Теперь в парке старателей — 12 машин производства ЧЕТРА.

Такая любовь к одному бренду объясняется характеристиками бульдозеров. Они оснащены более широкими гусеницами — для работы на слабонесущих грунтах, Могут работать при температуре до минус 50 градусов. Кабина оснащена двойными стеклопакетами, оператор может включить обогрев, не заводя двигатель. Управление ходом бульдозера и навесным оборудованием производится кнопками и джойстиками.

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