«Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» впервые отгрузил продукцию на экспорт

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На площадке завода по производству лопастей для ветроустановок «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» в Ульяновске прошла торжественная церемония отгрузки первой продукции, предназначенной для экспорта в Данию.

Партия из 48 лопастей была отправлена с площадки ульяновского предприятия «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» заказчику в Данию для строительства нового ветропарка. Экспорт одного из ключевых компонентов ветроустановки (ВЭУ), локализованного в России, осуществляется впервые в истории отечественного энергомашиностроения.

Из Ульяновска лопасти, каждая длиной 62 метра и весом 12,5 тонн, будут перевезены грузовым автотранспортом в порт Тольятти, откуда водным путем на двух судах будут доставлены заказчику в Данию к середине мая. Оборудование предназначено для турбин Vestas марки V126 единичной мощностью 3,45 МВт и позволит покупателю построить 55 МВт новой ветрогенерации.

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Предприятие «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус», запущенное в декабре 2018 года, производит композитные лопасти для турбин ВЭУ, не имеющие аналогов в РФ. Производственная площадка расположена на территории авиационного кластера в Ульяновске. Лопасти предназначены для ВЭУ мощностью от 3,4 до 4,2 МВт. В 2020 году планируется выпустить более 250 лопастей, в 2021 году — нарастить производство продукции до 300 лопастей в год.

Партнерами проекта выступают Vestas, РОСНАНО и Консорциум инвесторов Ульяновской области, в состав которого входит Ульяновский наноцентр ULNANOTECH и «Аквилон». Объем инвестиций составил более 2 млрд руб. На высокотехнологичном предприятии создано более 400 рабочих мест.

Уникальное производство компонентов ВЭУ создано в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК) между «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус», Министерством промышленности и торговли РФ и Ульяновской областью. СПИК, заключенный на срок 8 лет, стал первым в отечественном энергомашиностроении. В обмен на обязательство со стороны СП создать производство промышленной продукции, не имеющей аналогов в РФ, механизм гарантирует стабильность налоговых и регуляторных условий для успешного трансфера технологий.