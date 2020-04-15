Петербургский тракторный завод представил новую модель трактора «Кировец К-5» Премиум

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Как сообщила пресс-служба ассоциации «Росспецмаш», в начале апреля 2020 года Петербургский тракторный завод представил очередную новинку, а именно универсальный трактор «Кировец К-5» Премиум, с четырехтактным дизельным двигателем ЯМЗ 53645 объемом 6,65 л. и мощностью 250 л.с. и коробкой передач Т5 (максимальная скорость 33 км/ч) производства ПТЗ, ранее устанавливаемой на трактора КИРОВЕЦ серии К-7М, который оснащен системой управления трансмиссией «КомандПост-2».

© kirovets-ptz.com

© kirovets-ptz.com

Система управления трактором «КОМАНДПОСТ 2» состоит из джойстика управления автоматической КПП, джойстиков управления 4-мя гидролиниями, электронной панели управления системой EHR (система позиционного регулирования навесного устройства), расположенной на подлокотнике подрессоренного сиденья. Регулируемой рулевой колонки, приборная панели с функцией бортового компьютера.

© kirovets-ptz.com

Заднее навесное устройство тракторов «Кировец» К-5 грузоподъемностью 8,1 т. унифицировано с тракторами серии КИРОВЕЦ серии К-7М.

В настоящее время Петербургский тракторный завод выпускает 12 моделей сельскохозяйственных тракторов.

В частности, налажен выпуск моделей К-5, К-7М, К-424 «Премиум-1», К-424 «Премиум», К-735 «СТАНДАРТ» (К-744Р2), К-735 «ПРЕМИУМ» (К-744Р2), К-739 «СТАНДАРТ» (К-744Р3), К-740 «ПРЕМИУМ» (К-744Р3), К-742 «СТАНДАРТ» (К-744Р4), К-742 «ПРЕМИУМ» (К-744Р4).