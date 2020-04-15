Очередной самолет Ил-76МД-90А после покраски передан на испытания

© www.aviastar-sp.ru

Завершена окраска очередного серийного транспортного самолета Ил-76МД-90А, построенного в АО «Авиастар-СП» (в составе Дивизиона транспортной авиации ОАК, входит в Госкорпорацию Ростех). Воздушное судно, построенное в рамках контракта с Министерством обороны Российской Федерации, передано на летно-испытательную станцию АО «Авиастар-СП».

Работы по окраске серийного транспортника велись на ульяновском специализированном предприятии АО «Спектр-Авиа». Покрытие самолета, благодаря отечественным эмалям, имеет специальные защитные свойства, обладает высокой атмосферостойкостью, прочностью и эластичностью.

© www.aviastar-sp.ru

В настоящее время новое воздушное судно, изготовленное по производственной программе, определенной Дивизионом транспортной авиации ОАК, проходит плановые наземные испытания на летно-испытательной станции АО «Авиастар-СП». После завершения летной программы Ил-76МД-90А будет передан в эксплуатацию — самолет пополнит базирующийся в Ульяновске авиаполк ВТА.

Ил-76МД-90А является глубоко модернизированной версией хорошо зарекомендовавшего себя самолета Ил-76. Разработчик — «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина». Новые пилотажно-навигационный комплекс, система автоматического управления, комплекс связи и «стеклянная» кабина отвечают всем современным требованиям к авионике воздушных судов и значительно увеличивают безопасность полетов, точность самолетовождения и десантирования.