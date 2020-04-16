Новая цифровая подстанция ЛУКОЙЛа введена в эксплуатацию в Пермском крае

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ПАО «ЛУКОЙЛ» ввело в эксплуатацию первую цифровую подстанцию на Чашкинском месторождении в Пермском крае. Объект позволяет передавать и распределять электроэнергию от газотурбинной электростанции, построенной с целью полезной утилизации попутного нефтяного газа.

Цифровая подстанция оснащена современными технологическими и управляющими системами и предусматривает обмен информацией по волоконно-оптическим линиям связи.

Реализация проекта позволила снизить затраты на кабельную инфраструктуру, обеспечить автоматизированное диагностирование параметров оборудования, что минимизирует риск возникновения аварийных ситуаций.

Для дополнительного повышения надежности работы на цифровой подстанции реализовано полное резервирование вторичного оборудования и каналов передачи данных. Безотказная работа автоматизированной системы диспетчерско-технологического управления подтверждена испытаниями.

Тиражирование проекта будет способствовать повышению надежности и качества электроснабжения, а также снижению эксплуатационных и капитальных затрат за счет применение типовых проектных решений.

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