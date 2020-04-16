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Фотофакты

Рыболовный траулер проекта KMT02 «Юрий Маточкин» на свежем воздухе

 © sun9-50.userapi.com

14 апреля 2020 года на ПАО «Выборгский судостроительный завод» (Ленинградская область) состоялся вывод корпуса рыболовного траулера проекта KMT02 «Юрий Маточкин» (зак. 950) из эллинга на площадку открытого стапеля.

Судно было заложено на Выборгской верфи 1 ноября 2018 года, строится по заказу АО «АТЛАНТРЫБФЛОТ» (входит в ООО УК «ФОР»).

 © sun9-13.userapi.com

Траулер ледового класса Ice3 с усилением корпуса до класса Arc4 и траловым комплексом последнего поколения предназначен для лова донных пород рыб. На борту размещается оборудование с планируемой производительностью вылова и круглосуточной заморозки до 100 тонн рыбы в сутки, а также комбинированные трюмы для морской продукции ёмкостью до 375 куб. м.

 © sun9-54.userapi.com

Технические характеристики судна:

  • длина — 80,4 м,
  • ширина — 15,4 м,
  • осадка — 6,51 м,
  • водоизмещение — 5563 т,
  • мощность энергетической установки — 4,64 МВт.
Источник: http://vyborgshipyard.ru/ru/rubric/...sskom?year=2020&month=4&novelty=685

Выборг, Выборгский судостроительный завод, Ленинградская область, траулер, KMT02
  • 2
    Дмитрий Жуков Дмитрий Жуков
    16.04.2016:05:18

    Ну вот здрасьте))) А шалман на Рубежной и «У капитана» закрыты на карантин. Не в «Калинке» же людям отмечать.)))

    #1195347
  • 0
    Shumer Izrailev Shumer Izrailev
    17.04.2000:16:29

    рыболовного траулера -- а что ТРАУЛЕР может быть ещё и птицеловным? Достаточно написать траулер, а вообще «рыболовное судно» и можно без иностранного слова обойтись.

    Отредактировано: Shumer Izrailev~00:17 17.04.20
    #1195365
    • 5
      Сергей Ивженко Сергей Ивженко
      17.04.2002:06:45

      Есть еще траулер краболовный, приемно-транспортный траулер-рефрежиратор.

      #1195373
    • 1
      Katamaran Katamaran
      17.04.2009:08:29

      Тра́улер (англ. trawler, от trawl — трал) — промысловое судно, предназначенное для лова тралом рыбы и нерыбных объектов

      #1195379
    • 0
      Нет аватара Максим С
      17.04.2012:47:16

      Русский язык — живой язык — он изменяется и совершенствуется.)

      #1195399
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