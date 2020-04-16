Рыболовный траулер проекта KMT02 «Юрий Маточкин» на свежем воздухе

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14 апреля 2020 года на ПАО «Выборгский судостроительный завод» (Ленинградская область) состоялся вывод корпуса рыболовного траулера проекта KMT02 «Юрий Маточкин» (зак. 950) из эллинга на площадку открытого стапеля.

Судно было заложено на Выборгской верфи 1 ноября 2018 года, строится по заказу АО «АТЛАНТРЫБФЛОТ» (входит в ООО УК «ФОР»).

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Траулер ледового класса Ice3 с усилением корпуса до класса Arc4 и траловым комплексом последнего поколения предназначен для лова донных пород рыб. На борту размещается оборудование с планируемой производительностью вылова и круглосуточной заморозки до 100 тонн рыбы в сутки, а также комбинированные трюмы для морской продукции ёмкостью до 375 куб. м.

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Технические характеристики судна: