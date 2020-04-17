Предприятие по производству судовых двигателей и систем управления открыто в Ленинградской области
Новое предприятие «МПС» («Морские Пропульсивные Системы») по производству судовых двигателей и систем управления открыто в промышленной зоне «Федоровское"Тосненского района Ленинградской области.
На новом заводе будут производится судовые двигатели и дизель-генераторы на основе двигателей Deutz AG (Германия), судовые компрессоры на основе компрессоров Ervor (Франция) и системы управления. Предприятие также занимается собственными разработками и ремонтом двигателей. В 2021 году предприятие представит судовой дизельный двигатель собственной разработки.
Новый завод производит судовые двигатели и дизель-генераторы, системы управления и судовые компрессорные установки для кораблей ВМФ России. Объем инвестиций в открытие производства составил около 1 млрд рублей. В планах компании открытие ещё двух очередей предприятия. Запчасти для изготовления двигателей закупаются как в России, так и за рубежом.
ООО «Морские пропульсивные системы» было основано в 2005 году в Санкт-Петербурге. «МПС» занимается производством, поставкой судового оборудования; проводит гарантийное и послегарантийное обслуживание, консультации. В Тосненском районе, сейчас построена лишь первая очередь, в планах еще две. Разработку ведут в Санкт-Петербурге, где раньше и работало предприятие.
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