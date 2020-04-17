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Новые заводы и цеха

Предприятие по производству судовых двигателей и систем управления открыто в Ленинградской области

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Новое предприятие «МПС» («Морские Пропульсивные Системы») по производству судовых двигателей и систем управления открыто в промышленной зоне «Федоровское"Тосненского района Ленинградской области.

На новом заводе будут производится судовые двигатели и дизель-генераторы на основе двигателей Deutz AG (Германия), судовые компрессоры на основе компрессоров Ervor (Франция) и системы управления. Предприятие также занимается собственными разработками и ремонтом двигателей. В 2021 году предприятие представит судовой дизельный двигатель собственной разработки.

Новый завод производит судовые двигатели и дизель-генераторы, системы управления и судовые компрессорные установки для кораблей ВМФ России. Объем инвестиций в открытие производства составил около 1 млрд рублей. В планах компании открытие ещё двух очередей предприятия. Запчасти для изготовления двигателей закупаются как в России, так и за рубежом.

ООО «Морские пропульсивные системы» было основано в 2005 году в Санкт-Петербурге. «МПС» занимается производством, поставкой судового оборудования; проводит гарантийное и послегарантийное обслуживание, консультации. В Тосненском районе, сейчас построена лишь первая очередь, в планах еще две. Разработку ведут в Санкт-Петербурге, где раньше и работало предприятие.

 © lenobl.ru

 © lenobl.ru

 © regnum.ru

 © online47.ru

Дополнительный источник:

https://og47.ru...udovaniya--9144

Источник: https://lenobl.ru/ru/dlya-smi/news/26338/

Ленинградская область, малый и средний бизнес, двигателестроение, новое производство
  • 2
    Нет аватара alex_uns
    17.04.2017:08:46

    Предприятие … производит двигатели для судов любого типа

    Сомневаюсь я.

    кстати, их сайт

    Отредактировано: alex_uns~18:02 17.04.20
    #1195429
    • 4
      Нет аватара AndreiЯНАО
      17.04.2022:04:34

      Да. С таким объёмом инвестиций это невозможно. Почему-то не люблю я такие «новости» преувеличенные

      #1195455
    • 7
      Нет аватара Инженер2015
      17.04.2023:00:07

      любое большое предприятие, в РФ в Китае или в США, начинало с малово…и часто именно со сборки

      это очень, очень хорошая новость    

      #1195458
    • 0
      Нет аватара senima56
      17.04.2023:04:38

      А где в статье написано «…для судов любого типа»?    Нет такого в статье!   

      #1195459
      • Нет аватара alex_uns
        18.04.2003:15:09

        В статье, для которой уже сделана правка Великороссом?) Уже нет)

        Так Великоросс учел критику и вырезал эту фразу нафиг.

        посмотри её в первоисточнике, указанном Великороссом в ссылке, которую он один в один и скопипастил вначале, без правок и купюр. Как в оригинале было все и было у Великоросса.

        https://lenobl....smi/news/26338/

        Но это вопрос конечно больше не к Великороссу, а к журналисту, писавшему исходник. Писал журналист для сайта администрации Ленобласти. Наверное очень захотелось прогнуться)

        так что твой смайлик   , это к журналисту   

        Отредактировано: alex_uns~03:48 18.04.20
        #1195467
  • 8
    Нет аватара Back2Rio
    17.04.2023:06:39

    Вот эта фраза смущает

    На новом заводе будут производится судовые двигатели и дизель-генераторы на основе двигателей Deutz AG (Германия), судовые компрессоры на основе компрессоров Ervor (Франция) и системы управления.

    Что значит на основе? Это как?

    Кстати, на офсайте сформулировано немного иначе

    Мы осуществляем поставки, ввод в эксплуатацию, гарантийное и послегарантийное обслуживание судового оборудования следующих производителей:

    — Deutz (Германия) ГЛАВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ И ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРЫ ДО 440 кВт.

    О производстве речи не идёт. Как-то больше смахивает на легальный способ перепродать ВМФ иностранные изделия.

    Отредактировано: Back2Rio~23:06 17.04.20
    #1195460
    • 11
      Володимир Куприянов
      17.04.2023:43:00

      Вот же, все написано на их сайте, русским языком:

      «В рамках государственной программы по импортозамещению «МПС» предлагает:

      судовые главные и вспомогательные дизель-генераторы мощностью от 25 кВт до 2500 кВт на основе высокооборотных двигателей

      среднеоборотные двигатели и дизель-генераторы мощностью до 6000 кВт (сборка и испытание с использованием отечественных комплектующих по соглашению с заводом HND, Китай)

      системы управления главными двигателями, дизель-генераторами, судовыми компрессорами (собственное производство)

      винто-рулевые колонки до 4000 кВт с использованием комплектующих Российского производства («Steerprop-Россия» — совместное предприятие ООО «МПС» и Steerprop Ltd. (Финляндия)

      гребные электрические машины и генераторы (сборка и испытания в РФ в рамках соглашения с Schorch GmbH)

      преобразователи частоты и электродвигатели для привода ВРК, ВФШ и подруливающих устройств (совместно с предприятием Ingeteam, Испания)."

      Четко разьяснено вроде: генераторы, двигатели и рулевые колонки — с ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ.

      системы управления — СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА.

      Чудес на свете не бывает, как минимум в промышленных масштабах! За несколько лет собственное производство двигателей не создашь, но начинать с чего-то надо. А уж дальше все зависит от политики государства. Раз для ВМФ они что-то делают, то государство должно помочь такому предприятию с дальнейшим импортозамещением.

      Отредактировано: Володимир Куприянов~23:46 17.04.20
      #1195462
      • -1
        Нет аватара Back2Rio
        18.04.2000:11:54

        Четко разьяснено вроде: генераторы, двигатели и рулевые колонки — с ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ.

        системы управления — СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА.

        Было бы чётко — никто бы вопросов не задавал. Я вот ничего не понял. Ещё раз спрошу

        судовые двигатели и дизель-генераторы на основе двигателей Deutz AG (Германия)
        это как?

        Имеется в виду какой-то новый, более крупный двигатель, в состав которого входит один или несколько немецких? Или это отечественный двигатель, созданный по немецкой лицензии/чертежам? Или двигатель всё-таки немецкий, но с частичной локализацией? Или немецкий полностью, но данная фирма устанавливает его на суда заказчиков?

        Букв написали много, а на конкретный вопрос так и не ответили.

        Отредактировано: Back2Rio~00:12 18.04.20
        #1195463
        • -7
          Duo Power Duo Power
          18.04.2000:45:44

          Судовые вспомогательные и аварийные дизель-генераторные агрегаты (ДГА) на базе двигателей Deutz (Германия), Perkins (Англия) и генераторов Stamford (Англия):и дальше идет таблица. В этой таблице есть колонка «модель дизеля», например TBD620V16. Это дизель Deutz. Теперь понятно ?

          Могут быть китайской сборки. https://shfarea...-Auxiliary.html

          Отредактировано: Duo Power~00:54 18.04.20
          #1195464
          • Нет аватара AbrValg
            18.04.2003:42:34

            То есть из отечественного там рама, на которую монтируются дизель и генератор, соединительная муфта между ними, и система управления?

            #1195469
  • s-t-a-l-k-e-r s-t-a-l-k-e-r
    18.04.2012:12:31

    Читаю комменты и тихо млею. Тут давеча один толковый спец произнёс прощальную речь над очередной свежевыкопанной могилой для российского морского двигателестроения. Ничего нового. Все аргументированно. Единственное, что бросилось в глаза, так это утверждение о том, что в наших огородах, о причинах я умолчу, нет базы для производства судовых ГЭУ и ДЭУ в промышленных масштабах.

    И хотя скепсис относительно данного приговора имеется, возражать не буду, товарищь в теме и обойме. Работает в этой отрасли не последним человеком. Знает все её точки «G» не из передачи «Вечерний Ургант».

    Но я собственно не об этом. Я о реакции из зала. Итак,вложили миллиард. Мало. В смысле? Нет заветной разницы, чтобы откатить, а потом накатить? Хорошо. А сколько надо? Два? Ну, так давайте скинимся. Нас тут на ресурсе не мало. Думаю, если каждый по миллиону отгузит, будет самый раз. Если что господин Мантуров подкинет, думаю не откажется, человек он не бедный.

    Прикручивать к раме? Хорошо, а к чему, и главное что? Нет желания использовать забугровое? Отлично. Поддерживаю. Так давайте прикрутим своё. Уверен, среди нас найдётся достаточно промышленников, чьи предприятия полного цикла выпускают конвеерным способом отечественные дизеля, генераторы, валопроводы и прочее оборудование любых мощностей и типоразмеров. А как же ещё, ведь заказы идут со всех уголков не только нашей страны, но всего остального мира. Вон Китай, свой флот небось исключительно нашими дизелями и генераторами комплектует. Так не уж то, мы для своего флота не можем это применить? Просто вредительство какое-то.

    А если серьёзно. То нашему брату надо, наконец, определиться, что он ожидает от происходящего вокруг него. Всего и сразу. Это в похоронное бюро. Если же возражения отросли, то надо набраться терпения. Будет порой горько и больно. Почему так кисло? Потому как возрождать и созидать далеко не одно и тоже. Потому как идти в гору и вытаскивать себя из дерьма, в котором ты оказался, во многом по собственной милости, задачи которые требуют разных усилий. И если в первом случае, субъект предпринимательства борется исключительно с собственным весом, то во втором, ещё и с «дерьмом». И ведь не в кого даже и плюнуть. Разве что в самого себя. А зачем спрашивается? Ведь и так в дерьме? Остаётся только карабкаться вверх, и думать над странной ролью грабель в жизни незадачливого дачника.

    #1195484
  • Kolyda Kolyda
    18.04.2017:34:01

    …нет базы для производства судовых ГЭУ и ДЭУ в промышленных масштабах.

    Перестройка по-горбачевски уничтожила всё. Когда-то в Хабаровске был завод «Дальдизель» выпускавший судовые дизели, был завод им. Горького, выпускавший судовые механизмы… А сейчас кланяемся китайцам — трусы, тапочки, кастрюльки, судовые двигатели, океанские корабли — все от них идет.

    #1195501
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      18.04.2018:16:36

      Океанские корабли — все меньше китайских.

      Тут Россия сильно прибавляет.

      Впрочем, и в советские времена, как показал один товарищ в другом месте на сайте, был большой процент импорта — правда не из Китая    

      #1195504
      • Kolyda Kolyda
        18.04.2018:25:01

        Океанские корабли — все меньше китайских.

        Это мои слезы по погибшей советской промышленности. Я с 64 по 91 строил/налаживал заводы и фабрики Дальнего Востока, а с 91 пришлось строить/перестраивать бывшие заводы в торговые центры и крохотные «заводики» для современных бизнесменов.

        #1195506
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