Челябинское предприятие выпустило новую модель автопоезда для перевозки едких веществ

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Как сообщила пресс-служба НПО «Вектор», завод «Вектор», занимающийся производством специального транспорта для обеспечения нефтегазового комплекса РФ и СНГ, в начале марта 2020 года изготовил новую модель автопоезда для перевозки едких веществ.

Авопоезд состоит из головной части, состоящей из стеклопластиковой (стеклопластик производства смоленской компании «СП «Компитал», которая с 1991 г. изготовила более 3000 емкостей различного назначения) цистерны объемом 6 куб. м, размещенной на шасси КАМАЗ-43118 (двигатель 300 л.с., Евро-5) и прицеп-цистерны ПЦК-10 объемом 10 куб., которая смонтирована на прицеп-телеге производства НПО «ВЕКТОР».

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/eVmN5w2GmlQ

В настоящее время компания производит 12 моделей кислотовозов.

В частности, восемь моделей автоприцепов с объемом цистерн от 3-х до 10 куб.м. на шасси КАМАЗ, одна модель на шасси Газон-Некст с объемом цистерны 5 куб.м., 2 модели полуприцепов с цистернами объемом 20 куб.м и одна модель прицепа с цистерной объемом 10 куб.м.

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