Репортаж о производстве компании «Объединенная Инновационная Корпорация» АО «Стерион»

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Пучок ускоренных электронов против вирусов и бактерий: ученые начали применять атомные технологии в борьбе с эпидемией коронавируса. Медицинские маски везут прямо с завода целыми партиями, обрабатывают с помощью специального ускорителя и отправляют в больницы. Как поток частиц мощностью 10 кВт помогает врачам бороться с пандемией? И где в столице печатают трубки Вентури для аппаратов ИВЛ?