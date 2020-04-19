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Репортаж о производстве компании «Объединенная Инновационная Корпорация» АО «Стерион»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/SnWSl-n7sP8

Пучок ускоренных электронов против вирусов и бактерий: ученые начали применять атомные технологии в борьбе с эпидемией коронавируса. Медицинские маски везут прямо с завода целыми партиями, обрабатывают с помощью специального ускорителя и отправляют в больницы. Как поток частиц мощностью 10 кВт помогает врачам бороться с пандемией? И где в столице печатают трубки Вентури для аппаратов ИВЛ?

АО Стерион
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