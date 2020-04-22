На прессово-рамный завод КАМАЗа поступили гибочные станки с ЧПУ

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Для участка лазеров в цехе мелких серий прессово-рамного завода ПАО «КАМАЗ» поставлены два гибочных станка с ЧПУ. Завершён монтаж, проведены пуско-наладочные работы, оборудование вводится в эксплуатацию.

Новые станки позволят изготавливать детали сложных конфигураций, усилия в 3200 кН достаточно, чтобы обрабатывать рамные детали из высокопрочных марок стали толщиной до 10 мм, а также повысить производительность гибки, за счет электронных помощников гибки (датчик контроля угла, датчик защиты рук, компенсатор прогиба и т. д. ).

Новое оборудование приобретено в рамках модернизации производства.

Гибочные станки фирмы DURMA RUSYA снабжены устройствами безопасности согласно действующим нормативам. Устройства контролируются непосредственно управляющим блоком, пресс снабжен кнопками аварийной остановки красного цвета. Перемещения по любой оси совершаются с максимальной скоростью, непосредственно перед достижением заданной позиции происходит плавное замедление с последующей остановкой. Задний упор имеет зону безопасности, которая программируется таким образом, чтобы пальцы заднего упора не могли ни при каких обстоятельствах столкнуться с ножом или матрицей. По заданным значениям толщины материала, ширины листа и угла сгиба управляющий блок рассчитывает автоматически необходимое усилие траверсы.

«Гибка металла на листогибочном прессе с числовым программным управлением намного точнее и при этом занимает меньше времени, так как система ЧПУ позволяет избежать таких ошибок, как недогиб или перегиб изделия, автоматически переставляет упоры на требуемые параметры по высоте, глубине и ширине. Система отслеживает и управляет движением ползуна, а также работой системы компенсации прогиба стола», — поделился главный специалист отдела методов обработки прессово-рамного завода Гаджи Хабитов.

Станки, оснащённые ярким ЖК-дисплейем, работают в среде Windows и имеют удобный русскоязычный интерфейс, что значительно сокращает время на ввод данных. Процесс обработки детали отображается в 3D графике. Числовое программное управление ModEva может контролировать до 18 сервомоторов (осей) и 2 гидроцилиндра. Контроллеры Cybelec сопровождаются программным обеспечением Cyback, содержащим библиотеку чертежей инструмента, которое позволяет программировать самые сложные гибочные операции. С его помощью определяется оптимальная последовательность операций, процесс гибки моделируется на графическом дисплее.

Стойка ЧПУ Delem 69T позволяет обеспечить контроль эффективности производства. Эти данные включают такую информацию, как вид и количество изделий, произведенных за определенный интервал времени, время, затраченное на изготовление 1 единицы, сообщения об ошибках и сбоях в работе станка и др. Данное оборудование полностью удовлетворяет требованиям для внедрения в систему «Индустрия 4.0».