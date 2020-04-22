Возобновились регулярные летные испытания самолета МС-21-300

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На базе ЛИИ им. Громова (в составе ОАК Госкорпорации Ростех) в Жуковском возобновились регулярные полеты самолета МС-21-300 в рамках программы летных испытаний.Краткосрочный перерыв в полетах, связанный с выполнением рекомендаций органов власти и профильных служб в связи с противодействием COVID-19, завершился. Самолет МС-21-300 проходит программу сертификационных испытаний по российским и европейским нормам.

С начала 2020 года интенсивность испытательных полётов постепенно нарастала. В программе летных испытаний принимает участие четыре самолета. Для получения российского сертификата и начала поставок самолётов требуется около 650 полётов. Всего на текущий момент выполнено более 300 полётов. Применяемое испытательное оборудование позволяет регистрировать в полете до 40 тысяч параметров. Это существенно больше, чем регистрировалось системами предыдущего поколения.

Два самолета МС-21-300 оснащены пассажирскими салонами. Один — в двухклассной компоновке вместимостью 163 кресла. Другой — салоном в сверхплотной компоновке, рассчитанной на 211 мест.

Российские предприятия в программе МС-21 выполняют функции интеграторов и разработчиков ряда основных систем самолета: авионики, кондиционирования, управления общесамолетным оборудованием, системы управления шасси.

Самолет выполнил полеты на высотах и скоростях, которые характерны для эксплуатационных режимов. В частности:

— Выполнен основной объём испытаний на предельные углы атаки. Завершены испытания на флаттер.

— Выполнены запуски в полёте основных двигателей и вспомогательной силовой установки. Оценены характеристики взлета и посадки с имитацией отказа двигателя.

— Выполнены полеты на определение минимальных скоростей отрыва.

— Подтверждена работоспособность системы инструментальной посадки, а также оборудования навигации, посадки и внешней светотехники при полете в темное время суток.

В ЦАГИ проходят наземные прочностные испытания двух планеров самолета МС-21-300. Основной объём статических испытаний выполнен. Ведутся ресурсные испытания.

Каждый последующий самолёт дорабатывался с учётом результатов испытаний предыдущих машин. В конструкцию самолёта внесены необходимые изменения. Усовершенствован ряд самолётных систем.

В настоящее время значительные усилия сосредоточены на доработке и испытаниях программного обеспечения.