Очередная партия российского оборудования доставлена на площадку сооружения реактора ИТЭР

© rosatom.ru

Все шесть трейлеров с электротехническим оборудованием для реактора ИТЭР, стартовавшие с территории АО «НИИЭФА» (предприятие Госкорпорации «Росатом», Санкт-Петербург) 9 апреля, прибыли на площадку сооружения реактора во Франции и ожидают разгрузки.

В состав поставляемого оборудования входят шинопроводы для катушек полоидального поля, центрального соленоида, корректирующих катушек, а также опоры для монтажа шинопроводов, балки, резисторы и вспомогательное оборудование.

21 апреля территорию АО «НИИЭФА» покинули ещё три машины с российским оборудованием. Их прибытие к месту назначения во Франции ожидается в первых числах мая. Еще один трейлер отправится во Францию 27 апреля.

Поставляемое оборудование было разработано и изготовлено в АО «НИИЭФА» по заказу Госкорпорации «Росатом» в рамках реализации Международного проекта ИТЭР.

Его изготовление осуществлялось в соответствии с Соглашением о поставках коммутирующей аппаратуры, заключённым в 2011 году между учреждением Росатома «Проектный центр ИТЭР» — российским Агентством ИТЭР и Международной организацией ИТЭР. Система оборудования «Коммутационная аппаратура, шинопроводы и энергопоглощающие резисторы для электропитания и защиты сверхпроводящей магнитной системы реактора ИТЭР» — самая дорогостоящая и одна из самых сложных в ИТЭР — входит на 100% в сферу ответственности России.

Поставка оборудования осуществляется благодаря эффективной кооперации между Международной организацией ИТЭР, Частным учреждением «ИТЭР-Центр» (предприятие Росатома), транспортной организацией и АО «НИИЭФА» и обеспечивает непрерывность проведения монтажных работ на площадке сооружения ИТЭР.