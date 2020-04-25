НПП «Доза» начала производство новой подвижной системы радиационного контроля УДКС-01 «Пеликан»

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Губа Андреева является крупнейшим в Европе комплексом по временному хранению радиоактивных отходов. В рамках действующего международного проекта по реабилитации одного из самых радиационно-опасных объектов Северо-Запада России, с территории губы Андреева производится постепенный вывоз отработанного ядерного топлива. Большое внимание уделяется безопасности работ.

По заказу ФГУП РосРАО, для проведения радиационной разведки в местах хранения отходов, НПП «Доза» разработало и поставило две передвижные многоканальные системы радиационного контроля УДКС-01 «Пеликан». Системы позволяют осуществлять непрерывный радиационный контроль на объектах, тем самым предупреждая возникновение аварий. УДКС-01 «Пеликан» выполняют непрерывные измерения мощности эквивалентной дозы гамма- и нейтронного излучений, объемной активности радиоактивных альфа- и бета-излучающих аэрозолей, а также бета-излучающих радиоактивных газов. Системы обеспечивают сбор, обработку, передачу, отображение и хранение измеренной информации.

Об особенностях проекта рассказал старший инженер отдела инженерного сопровождения НПП «Доза» Анатолий Хоменко:

«Главной особенностью является размещение технических средств УДКС-01 на гусеничных шасси. За свои конструктивные особенности и необычный внешний вид эти системы получили прозвища „Паук“ и „Тележка“. „Паук“ имеет подъемный механизм, выдвижную стрелу и пульт дистанционного управления. Оператор может подводить шасси к месту проведения работ и при помощи стрелы проводить измерения непосредственно вблизи объекта. Оборудование радиационного контроля размещено на площадке, которую располагают вблизи или над местом проведения работ. В „Тележке“ технические средства расположены на монтажной пластине в кузове. Она имеет платформу для оператора, который подводит ее к месту проведения работ. Все результаты измерений передаются в штабы операторов, на стационарные автоматизированные рабочие места, которые находятся в мобильных вагончиках. Штабы операторов могут размещаться на расстоянии до 300 метров от места проведения работ за счет устройств удлинения линий передачи данных Ethernet.

Также имеется возможность визуального контроля радиационной обстановки персоналом, находящимся рядом с местом проведения работ. Для этих целей предусмотрено применение защищенных ноутбуков и гамма-визора. На ноутбуках отображаются все измеренные значения, а гамма-визор позволяет перед началом и в процессе выполнения работ визуально локализовать место нахождения источников ионизирующего излучения. Для оповещения персонала о состоянии радиационной обстановки в месте проведения работ, на гусеничных шасси „Паука“ и „Тележки“ установлены блоки аварийной сигнализации. В случае превышения установленных пороговых значений, в зависимости от канала измерения, срабатывает световая и звуковая сигнализация».

Обе системы успешно прошли испытания в присутствии представителей ФГУП РосРАО и зарубежных партнеров из Италии.

© nuclear-submarine-decommissioning.ru