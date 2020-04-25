200 легковых автомобилей для медиков передано регионам в рамках благотворительного проекта
Волонтерские центры передают больницам по всей стране автомобили в помощь медикам.
Новые автомобили «Лада Веста» и «Лада Гранта», «Веста» с хэштегом «Спасибо врачам» передано регионам.
Всего было закуплено более 200 машин, из них 24 отдадут московским клиникам, 12 отправят в Подмосковье. Они предназначены для работы медицинских бригад по городу. Кроме того, на них после смены врачей будут развозить по домам.http://admbezenchuk.ru/about/info/news/11360/
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