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Транспорт и логистика

200 легковых автомобилей для медиков передано регионам в рамках благотворительного проекта

 © admbezenchuk.ru

Волонтерские центры передают больницам по всей стране автомобили в помощь медикам.

Новые автомобили «Лада Веста» и «Лада Гранта», «Веста» с хэштегом «Спасибо врачам» передано регионам.

Всего было закуплено более 200 машин, из них 24 отдадут московским клиникам, 12 отправят в Подмосковье. Они предназначены для работы медицинских бригад по городу. Кроме того, на них после смены врачей будут развозить по домам.http://admbezenchuk.ru/about/info/news/11360/
Источник: https://www.vesti.ru/videos/show/vid/835173/cid/3041/

Лада Веста, Лада Гранта
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