На МЦД-2 после реконструкции открыта станция «Опалиха»

© mtdi.mosreg.ru

6 апреля 2020 г. на Рижском направлении, которое входит в МЦД-2, после реконструкции открыта станция «Опалиха». Станция находится на территории г. о. Красногорск. После работ платформа стала одной из самых современных станций не только на МЦД, но и во всей Московской области.

Планируется, что в 2020 году ежедневно станцией будут пользоваться 12,7 тыс. человек, а через 10 лет пассажиропоток Опалихи вырастет до 18 тыс. человек в сутки.

Работы начались в 2019 году. За это время на станции построили новую инфраструктуру: платформу с навесом на всю длину, защищающим от дождя и снега, а также надземный пассажирский вестибюль с переходом. В вестибюле размещены турникетные и кассовые зоны, а выходы на платформу и в город оснащены лифтами и эскалаторами. Станцией удобно пользоваться пожилым людям, мамам с колясками, пассажирам с ограниченными возможностями здоровья.

Открытие станции решило вопрос с переходом через пути. Железная дорога разделяет микрорайон на две части, раньше пассажиры и жители переходили пути по наземному переходу. Теперь здесь появился надземный пешеходный переход, который повысит безопасность пассажиров.

Станция Опалиха — это первая из 5 новых станций, которые откроют после реконструкции в Подмосковье в 2020 году. Летом планируется завершить работы на станции Новодачная МЦД-1, также реконструкцию завершат на станции Нахабино и Подольск на МЦД-2 и на станции Долгопрудная на МЦД-1.

© mtdi.mosreg.ru

© mtdi.mosreg.ru

© mtdi.mosreg.ru

https://mtdi.mo...1=1587844514272