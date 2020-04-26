Где делают лучшие в России сэндвич-панели. Фоторепортаж с завода ООО «ИЗОПАН РУС»

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Сегодня мы с вами побываем на заводе ООО «ИЗОПАН РУС» (дочка компании ISOPAN — является мировым лидером по производству и продаже металлических изоляционных панелей. А она, в свою очередь, входит в холдинг Manni Group, основанный в Вероне ещё в 1945 году) в городе Волжский, что в Волгоградской области. А почему к ним? А с этим как раз всё просто, это один из самых современных заводов в мире, не все с ними могут тягаться, любят экспериментировать, и самое главное — максимально открыты.

Этот завод работает с 18 сентября 2015 года. Его возведение заняло всего два года, при этом сумма вложенных инвестиций составила порядка 25 миллионов евро. Завод хоть и молод, но уже заслужил уважение и имя на нашем рынке. Сегодня он специализируется на выпуске металлических изоляционных панелей различных типов, цветов и видов отделки под торговой маркой ISOPAN RUS для реализации индивидуальных проектов в области промышленного, коммерческого, гражданского и сельскохозяйственного строительства. Сейчас стабильно входит в топ 10 в своей нише.

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На данный момент в России около 100 компаний занимаются производством сэндвич-панелей. Их общая мощность составляет около 120 млн кв. м сэндвич-панелей в год. При этом практически на всех предприятиях эти самые мощности превышают реальный выпуск продукции, ибо нет сейчас такого спроса. Поэтому каждому участнику рынка приходится максимально удивлять своих клиентов, чтобы выжить в такой конкурентной среде. Фишками ISOPAN в России являются, конечно же, первоклассные технологии (опыт Isopan в производстве сэндвич-панелей уже более 45 лет) помноженные на итальянский дизайн, и, конечно, индивидуальных подход никто не отменял. Кроме этого ISOPAN RUS предлагает множество различных решений для сооружений специального назначения, навесные фасадные системы на основе сэндвич-панелей ARK-WALL и уникальное сертифицированное предложение по сэндвич-панелям для плоской кровли ISODECK PV Steel, позволяющих сократить время возведения кровли в 2-3 раза.

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4. Только зашли в один из цехов, и сразу повод для гордости — шестиметровая листогибочная машина. На ней изготавливают фасонные элементы длиной до 6 метров. 999A5569 © live.staticflickr.com

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есто для строительства завода также было выбрано не случайно. Во-первых, как оказалось, итальянцы давно полюбили город Волжский, ведь в своё время они помогали строить одно из главных предприятий города — Волжский трубный завод, и при этом материнская компания Manni Group, как оказалось, тоже в сторонке не осталось. Даже сейчас в некоторых цехах можно встретить следы их работы. Годы идут, а их панели только хорошеют :). Всё это говорит о том, что уже есть положительная история, и доверие к их продукции. Дальше стали смотреть экономику. Так, где у нас спрос, оригинальным не буду — опять-таки Москва, Питер. Например, если посмотреть итоги прошлого года, больше всего аналогичной продукции потребили: Московский регион (почти 13% от совокупных мощностей в России), Санкт-Петербург и Ленинградская область (11%), а также Самарская (9,2%), Тульская (7,5%) и Новосибирская области (6,7%). В Москве, конечно, хорошо, но там земля, да и рабочая сила дорога. Опять плюсик в сторону Волжского. Ну и в третьих, местное руководство повело себя правильно. Поэтому сейчас они с легкостью могут охватить своей продукцией как юг, так и центральную часть России, хотя и на Дальний Восток тоже отправлять совсем не стесняются.

6. 999A5616 © live.staticflickr.com На заводе установлены две производственные линии по производству стеновых и кровельных сэндвич-панелей с наполнением из минеральной ваты, пенополиизоцианурата (PIR) и пенополиуретана (PUR). Общая мощность предприятия 3 000 000 кв. м. в год, пока работают на уровне 1 000 000 кв. м. в год, время сейчас непростое, будет спрос, легко нарастят объёмы.

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После того, как на завод пришло сырье, его приняли и выписали ему пропуск в новую жизнь, металл сразу отправляется на участок размотки, по сути, это и есть самое начало производственного процесса. За каждой линией закреплено по четыре размотчика, удобно, можно производить смену катушек, не останавливая производственный процесс.

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Металл, как оказалось, из Череповца. Начинку берут у проверенных ребят, минеральную вату покупают у Корпорации «ТехноНИКОЛЬ».

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12. Далее на размотанный металл наносится специальная защитная термостойкая пленка, всё ради того, чтобы эксплуатационные свойства стали ещё лучше. 999A5897 © live.staticflickr.com

13. Потом наступает этап профилирования, когда формируется нужная поверхность. Это нужно, как с декоративной точки зрения, так и для улучшения качественных свойств. 999A5903 © live.staticflickr.com

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Максимальная автоматизация, передовые технологии — это всё про них, но зачёт я им поставлю, прежде всего, за то, что они готовы идти на эксперименты и воплощать их в жизнь. Тем более они умеют работать с алюминием при производстве сэндвич-панелей, теперь РУСАЛу надо и про них не забывать :).

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Между прочим, именно они первыми в России наладили выпуск трехслойных сэндвич-панелей с алюминиевой облицовкой. Первая партия ушла на стройку роботизированного завода по производству сырокопченых колбас группы компаний «Черкизово». Дело это точно не простое, ведь в технологическом процессе обязательно наличие грунтовки, чтобы обеспечить адгезию (склеивание) утеплителя к облицовке. Далее важно создать такие условия, чтобы профилировка тонколистового алюминиевого проката, а, прежде всего, формирование замковой части, проходила в штатном режиме. При этом надо контролировать, чтобы не происходило смещение листа, а на финише не оставалось никаких следов от пластин пресса. Специалисты заверяют — это высший пилотаж. Кстати, алюминиевые сэндвич-панели как раз чаще всего производятся с наполнением из PIR (пенополиизоцианурата). Поэтому и неудивительно, что я ещё больше влюбился в данное предприятие и теперь всем рекомендую брать продукцию именно у них.

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Тем более, спрос на такие алюминиевые сэндвич-панели однозначно будет только расти, просто сейчас далеко не все о них знают. Например, перед оцинкованной сталью, алюминий имеет лучшую коррозийную стойкость, и при этом по цене ещё дешевле. Как говорится, то, что доктор прописал, тем более в коронакризис.

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18. А это царство валков. Здесь проходит один из важнейших этапов — создание замкового соединения. 999A5782 © live.staticflickr.com

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22. А вот и вторая линия, сейчас она заточена под минеральную вату. IMG_8170 © live.staticflickr.com

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Далее на движущуюся металлическую подложку наносится специальная масса — PIR (пенополиизоцианурат) — это полиуретановый теплоизоляционный материал нового поколения. Сырьём для теплоизоляционных PIR-плит являются полимерный диизоцианат (MDI) и сложный полиэфир, плюс в эту солянку добавляются различные катализаторы, стабилизаторы, а также антипирены, которые необходимы для усиления негорючих свойств плит. Если во всем мире клиенты давно уже именно его выбирают (в США его доля в сооружении плоских кровель достигает 80%, в Европе — уже больше 40%), то в России эта тема только набирает обороты. Сэндвич-панели из пенополиизоцианурата сочетают в себе высокие теплоизоляционные свойства, высокую долговечность и полное соответствие всем требованиям безопасности для зданий и сооружений.

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А это как раз то самое место, где и происходит свадьба, или воссоздание сэндвич-панельной семьи. Причём, как я понял, этот термо-пресс чуть ли не самый большой в России. Здесь под давлением и при высокой температуре происходит склеивание металла и начинки.

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30. Загляним вовнутрь. 999A6008 © live.staticflickr.com

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32. Вот какое удивительное полотно получается на выходе из пресса. 999A6040 © live.staticflickr.com

33. На предприятии работает около 60 человек. 999A6046 © live.staticflickr.com

34. Ну и, наконец, к цирюльнику. Режущую установку спрятали в звукоизоляционные короба, где сама резка производится опять-таки без остановки линии. IMG_8144 © live.staticflickr.com

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В сэндвич-панелях не только сырьё играет значимую роль, но и умение создать правильную замковой часть, которая в свою очередь является главным элементом панели и обеспечивает ее герметичность и особые механические свойства. Вот над этим, можно смело сказать, круглые сутки думает и их лаборатория. Здесь перманентно тестируют свою продукцию, «издеваются» над конкурентами, всё для того, чтобы покупатель был доволен.

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38. Их панели лёгкие, прочные, тепло- и звукоизоляция, огнестойкость, всё на ура, и при этом очень просты в монтаже. А ещё их и травка любит :). 999A5557 © live.staticflickr.com

39. А тем временем мы всё ближе к финишу, сортировка и вперёд, на упаковку. 999A5668 © live.staticflickr.com

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К процессу упаковки здесь подходят тоже с уважением, а то у нас расстояния не маленькие, а есть водители, которые даже людей, словно, как дрова возят, а тут видите ли, какие-то сэндвич-панели. Плотная пленка, картон, всё идёт в дело ради дополнительной защиты.

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44. Вот смотрите, какая красота получается, благодаря им. Это музей Россия-моя история в Волгограде. 999A6200 © live.staticflickr.com 4