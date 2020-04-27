КАМАЗ: новые стенды для испытаний двигателей Р6

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На заводе двигателей «КАМАЗа» оборудованы новые стенды, предусматривающие возможность приёмо-сдаточных и периодических испытаний на безотказность всех модификаций двигателей Р6.

Всего на завод закуплено четыре стенда: два для приёмо-сдаточных испытаний дизельных двигателей, один стенд для периодических испытаний на безотказность дизельных двигателей и один стенд приёмо-сдаточных испытаний газовых двигателей. Основное отличие этих стендов — применение паллетной системы, когда вся обвязка двигателя происходит вне бокса. Также их плюсом является работа в режиме генератора: запущенный двигатель вырабатывает электроэнергию, которая возвращается обратно на трансформаторные подстанции, а затем уже распределяется между потребителями на заводе.

Во время пуско-наладки стендов программистами был написан ряд программ согласно методикам испытаний, что позволило практически полностью автоматизировать этот процесс.

Слесарь механо-сборочных работ проводит предварительную работу по обвязке двигателя на паллете, заправку его маслом и прошивку электронного блока управления двигателем. Испытатель вносит в систему управления стендом модель двигателя, его серийный номер, выбирает нужную программу. На холостом ходу работы двигателя происходит проверка на герметичность всех соединений. Всю дальнейшую работу по обкатке и снятию характеристик двигателя согласно определённым режимам стенд проводит автоматически. После завершения всех испытаний формируется отчет.

Сегодня при минимальном плане по выпуску двигателей обкатка длится 2,5 часа. Ещё около 15 минут уходит на снятие характеристик двигателя. При полной загрузке конвейера это время будет уменьшено — 14 минут обкатки и около 7 минут на снятие характеристик.