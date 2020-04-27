Завершён первый этап модернизации Угличского сыродельно-молочного завода

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В марте 2018 года агрохолдинг «АгриВолга» объявил о расширении производства и возрождение традиционных легендарных рецептов сыров — таких, как «Костромской», «Пошехонский», «Даниловский», «Голландский», «Российский» на сырзаводе «Угличский».

До сегодняшнего дня завод перерабатывал 20 тонн молока в сутки.

На предприятии завершена первая часть модернизации — готова линия по выпуску ESL-молока, масла и кисломолочной продукции. Мощность переработки молока 75 тонн в сутки.

Следующий этап модернизации — подготовка линии по производству натуральных сычужных сыров и переработке сыворотки.

Бюджет первого этапа модернизации завода составилт 998 млн рублей.

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Завод будет производить сыры по знаменитым рецептурам, знакомым потребителю с детства: «Голландский», «Угличский», «Пошехонский», «Российский». Ценовая категория — 500-800 рублей за килограмм. «Также мы хотим попробовать делать сыр „Ярославский“», — говорит Андрей Молев, генеральный директор Угличского сыродельно-молочного завода. Ещё одна задача — выпускать и органический сыр бренда «Углече Поле». «Оборудование позволяет выпускать органические сыры из органического молока „АгриВолги“, — заметил Андрей Молев. — Но такого молока немного, поэтому мы так и рассчитали, что будем выпускать небольшое количество органического сыра».

«Мы планируем довести объемы переработки до 200 тонн молока в сутки. В день 75 тонн молока будет уходить на питьевое молоко и кисломолочную продукцию и 125 тонн - на сыр. Таким образом, в сутки завод будет производить 10-12 тонн сыра», — отмечает Андрей Молев.