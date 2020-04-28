Гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» возвращается после модернизации

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Гидрографическое судно проекта 865 «Ромуальд Муклевич» завершило ремонт и модернизацию в Кронштадте и совершает переход на Северный флот. На прошлой неделе судно прошло балтийские проливы и вышло в Северное море. В настоящее время оно продолжает переход в акватории Норвежского моря.

По прибытии в Кольский залив, которое ожидается в начале мая, с экипажем гидрографического судна будут проведены противоэпидемиологические мероприятия в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Модернизация и ремонт гидрографического судна продолжались в течение нескольких лет. В настоящее время ГС «Ромуальд Муклевич» является самым современным и оборудованным судном, входящим в состав Арктической гидрографической экспедиции Северного флота. В частности, судно оснащено новым многолучевым эхолотом с расширенными возможностями, по сравнению с предыдущими поколениями. С помощью нового оборудования ГС «Ромуальд Муклевич» способно не только проводить полный спектр океанографических исследований в Арктике, а также заниматься поиском затонувших объектов на дне моря, при съемке его рельефа.

Гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» было построено на судоверфи в городе Гданьске в 1990 году. С 1991 года действует в составе гидрографической службы Северного флота. Имеет полное водоизмещение 3450 тонн при длине в 85,6 метров. Скорость полного хода составляет 15 узлов. Дальность плавания на экономичном ходу (12 уз.) — 11000 миль. Автономность судна по запасам топлива и продовольствия составляет 45 суток.

Судно названо в честь известного революционера Ромуальда Адамовича Муклевича (1890-1938 г. г.) с 1925 по 1931 годы возглавлявшего Военно-морские силы РККА. Он участвовал в разработке планов развития ВМФ, издании первого Боевого устава ВМС РККА и Корабельного устава. В разное время был членом Революционного военного совета СССР, начальником Главного управления судостроительной промышленности и заместителем наркома оборонной промышленности, членом ВЦИК и ЦИК СССР ряда созывов.