В Благоварском районе Башкирии открылся новый хирургический корпус

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В Языково открылся новый хирургический корпус центральной районной больницы, рассчитанный на 35 койко-мест.

Суммарная стоимость строительства составила 335 млн рублей. Из них 171 млн рублей были направлены на строительно-монтажные работы, 160 млн — на оборудование.

Строительство здания хирургического корпуса, пищеблока, а также здания теплой стоянки, рассчитанной на восемь автомобилей, началось в декабре 2017 года. Пусконаладочные работы завершились в апреле этого года.

До этого хирургическое отделение располагалось в приспособленном типовом здании общежития. Высота потолков и планировка не позволяли использовать современное оборудование, врачи работали в стеснённых условиях. Сложных больных приходилось направлять в Уфу.

С переездом хирургического отделения в новый современный корпус здание общежития будет использоваться после ремонта по прямому назначению — для обеспечения жильём врачей.