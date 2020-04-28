В Перу беспилотники ZALA AERO помогают следить за соблюдением карантина

© Фото из открытых источников

Представительство компании ZALA AERO в Перу использует беспилотные системы ZALA для контроля соблюдения социальной дистанции и обеспечения безопасности жителей в связи с пандемией коронавируса.

Совместно с военными Перу они обследуют обстановку в г. Лима. Вся информация попадает на мониторы оперативного штаба в режиме реального времени. Используя эти данные они могут отслеживать любое движение на улицах города.

Для распознавания объектов и людей на видео используются когнитивные технологии на основе искусственного интеллекта. Уникальное программное обеспечение, разработанное компанией ZALA, самостоятельно анализирует видео и распознает объект — человек это, автомобиль, строение и др., а затем автоматически отправляет уведомление.

Такие высокотехнологичные решения помогают контролировать ситуацию, своевременно обнаружить любую подозрительную деятельность и пресекать незаконные действия для сдерживания распространения коронавируса в стране.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников