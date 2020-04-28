На Севмаше запущено новое оборудование для изготовления подвесок для АПЛ

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В корпусодостроечном цехе Севмаша запущена новая поточная линия изготовления корпусов подвесок. Эти изделия используются для крепления кабельных трасс на атомных подводных лодках и надводных кораблях.

Оборудование, приобретенное в рамках программы технического перевооружения производства, обладает высокой точностью. Автоматизированная линия позволяет улучшить качество готовой продукции и сократить трудоемкость производства. Кроме того, новое оборудование позволяет выполнять несколько операций: за один цикл станок с программным управлением делает гибку, проколку и разрубку деталей различных типов и размеров. Это универсальное решение в штамповочном производстве. Стоит отметить, что для кораблей, которые строятся на Севмаше, требуются сотни тысяч корпусов подвесок. На АПЛ протянуты кабельные трассы длинной в 600 км.

Модернизация корпусодостроечного цеха продолжится — в ближайшее время планируется дополнить линию тоннельной моечной машиной струйного типа для мойки корпусов подвесок и последующей сварки в готовую деталь.