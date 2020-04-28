В Дагестане приступили к строительству элеватора на 40 тыс тонн риса

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ООО «Нива» Кизлярского района приступило к строительству элеватора на 40 тыс. тонн риса. Также хозяйство планирует начать поставки риса в Египет.

Как отметил генеральный директор предприятия Загидин Касумов, в 2020 году площадь посевов риса в ООО «Нива» будет увеличена на 200 га. В настоящее время рис из хозяйства поставляется в Азербайджан, Таджикистан, Киргизию, Узбекистан и в различные регионы России.

«Сейчас ведем переговоры по поставке риса в Египет, для чего нам необходимо довести объемы до 7 тыс. тонн. В 2019 году мы произвели 10 тыс. тонн сырца. В связи с увеличением площади на 200 га в этом году мы рассчитываем на увеличение валового сбора, для организации поставок в Египет нам необходимо дополнительно построить новые рисовые чеки», — пояснил Загидин Касумов.

Кроме того, в планах предприятия открытие торговых домов в Южном Дагестане, Дербенте, Избербаше, Махачкале, Хасавюрте и в других городах республики. Для этих целей ООО «Нива» начало строительство нового элеватора на 40 тыс. тонн риса, который займёт территорию площадью до 1 га.

Предприятие также занимается выращиванием пшеницы и люцерны. На сегодня этими культурами в хозяйстве занято 3,3 тыс. га. Создана собственная семеноводческая база. Селекционно-семеноводческий центр готовит за сутки порядка 100 тонн семенного материала зерновых культур, который поставляется в разные районы республики.

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