На Кубу доставили 50 внедорожников УАЗ «Патриот»

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Пусть вас не смущает их странный цвет — это защитный состав, машины перевозят морским путем и таким образом кузова защищают от коррозии.

На самом деле автомобили белые — партия из пятидесяти внедорожников УАЗ Патриот прибыла на Кубу. Автомобили в исполнении «Экспедиция» выгрузились в порту Мариель, расположенном в 40 км от столицы Кубы Гаваны. Фотографы засняли выгрузку машин в порту.

Известно, что прибывшие на Остров свободы внедорожники УАЗ Патриот будут использовать в туристическом бизнесе. Здесь любят наши неприхотливые и ремонтопригодные машины. Конкретно эти специально подготовлены для серьезного бездорожья, потому что предназначены для экотуризма, сопряженного с выездами в заброшенные уголки острова, где практически нет дорог. Видимо, на Кубе не оставляют надежды на скорое открытие туристического сезона и пытаются как следует к нему подготовиться.

Ну, а пока туристы сидят по домам, соблюдая режим самоизоляции, вседорожники будут отмывать от специального покрытия, защищающего кузова от воздействия морской соли и влажности во время транспортировки.

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Поставки модели УАЗа на Кубу возобновились в марте 2019 года. Хантеры и «буханки» уже служат в армии, полиции, медицине и различных отраслях народного хозяйства.

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