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Экспорт

На Кубу доставили 50 внедорожников УАЗ «Патриот»

https://carsweek.ru/upload/iblock/c56/c56b719d78a5eea08fb6bb7d15250c34.jpghttps://carsweek.ru/upload/iblock/c56/c56b719d78a5eea08fb6bb7d15250c34.jpg © carsweek.ru

Пусть вас не смущает их странный цвет — это защитный состав, машины перевозят морским путем и таким образом кузова защищают от коррозии.

На самом деле автомобили белые — партия из пятидесяти внедорожников УАЗ Патриот прибыла на Кубу. Автомобили в исполнении «Экспедиция» выгрузились в порту Мариель, расположенном в 40 км от столицы Кубы Гаваны. Фотографы засняли выгрузку машин в порту.

Известно, что прибывшие на Остров свободы внедорожники УАЗ Патриот будут использовать в туристическом бизнесе. Здесь любят наши неприхотливые и ремонтопригодные машины. Конкретно эти специально подготовлены для серьезного бездорожья, потому что предназначены для экотуризма, сопряженного с выездами в заброшенные уголки острова, где практически нет дорог. Видимо, на Кубе не оставляют надежды на скорое открытие туристического сезона и пытаются как следует к нему подготовиться.

Ну, а пока туристы сидят по домам, соблюдая режим самоизоляции, вседорожники будут отмывать от специального покрытия, защищающего кузова от воздействия морской соли и влажности во время транспортировки.

 © carsweek.ru

Поставки модели УАЗа на Кубу возобновились в марте 2019 года. Хантеры и «буханки» уже служат в армии, полиции, медицине и различных отраслях народного хозяйства.

https://carswee..._world/1214495/

Источник: https://www.zr.ru/content/news/922914-ehksport-vse-zhe-est-50-noven/#

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УАЗ, Патриот, Куба
  • Нет аватара frme
    29.04.2009:47:05

    Полагаю что такая антикоррозийная окраска и на внутр. рынке не стала бы лишней)

    #1196424
    • Дмитрий Марчук Дмитрий Марчук
      29.04.2013:17:57

      Это не окраска… Консервационное покрытие на время транспортировки по морю. Его смоют и машины будут белыми

      #1196441
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