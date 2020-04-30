Место России в мировом сельском хозяйстве. Часть 1: зерновые, бобовые и овощи

Решил сделать обзор места России в мире по производству различной сельскохозяйственной продукции. База — статистика ФАО. Принцип простой: товар — производство в России — место в мире, доля в мире, мировой лидер, две соседние с нами страны в мировом ренкинге. Товары идут по убыванию нашей доли в мире.

Год — 2018-й, самый актуальный из доступных, мировая статистика собирается долго. Понятно, что урожаи колеблются, и позиции стран меняются, но принципиально картина будет понятна. В России этот год получился обыденный — не рекордный и не провальный. Все желающие покопаться подробнее могут зайти на сайт ФАО и сделать это, там всё достаточно просто.

Далее — первая часть, посвящённая зерновым, бобовым и овощным культурам (включая картофель). Интересных открытий!

Гречиха. Россия — 932 тыс. т в 2018 г., 2-е место в мире, 32% мирового урожая. № 1 — Китай (1135 тыс. т), № 3 — Франция (188 тыс. т).

Овёс. Россия — 4,72 млн т в 2018 г., 1-е место в мире, 20,5% мирового урожая. № 2 — Канада (3,44 млн т), № 3 — Испания (1,49 млн т).

Горох. Россия — 2,3 млн т в 2018 г., 2-е место в мире, 17% мирового урожая. № 1 — Канада (3,58 млн т), № 3 — Китай (1,53 млн т).

Рожь. Россия — 1,92 млн т в 2018 г., 3-е место в мире, 17% мирового урожая. № 1 — Германия (2,2 млн т), № 2 — Польша (2,17 млн т), № 4 — Китай (1,04 млн т).

Ячмень. Россия — 16,99 млн т в 2018 г., 1-е место в мире, 12% мирового урожая. № 2 — Франция (11,19 млн т), № 3 — Германия (9,58 млн т).

Пшеница. Россия — 72,1 млн т в 2018 г., 3-е место в мире, 9,8% мирового урожая. № 1 — Китай (131 млн т), № 2 — Индия (99,7 млн т), № 4 — США (51,3 млн т).

Картофель. Россия — 22,4 млн т в 2018 г., 4-е место в мире, 6,1% мирового урожая. № 1 — Китай (90,3 млн т), № 3 — Украина (22,5 млн т), № 5 — США (20,6 млн т).

Тыква, кабачки, патиссоны. Россия — 1,19 млн т в 2018 г., 4-е место в мире, 4,3% мирового урожая. № 1 — Китай (8,13 млн т), № 3 — Украина (1,34 млн т), № 5 — Мексика (0,78 млн т).

Зерновые. Россия — 109,8 млн т в 2018 г., 5-е место в мире, 3,7% мирового урожая. № 1 — Китай (610 млн т), № 4 — Индонезия (113 млн т), № 6 — Бразилия (103 млн т).

Зернобобовые. Россия — 3,44 млн т в 2018 г., 5-е место в мире, 3,7% мирового урожая. № 1 — Индия (25,4 млн т), № 4 — Китай (5,01 млн т), № 6 — США (3,41 млн т).

Капуста кочанная. Россия — 2,5 млн т в 2018 г., 4-е место в мире, 3,6% мирового урожая. № 1 — Китай (33,2 млн т), № 3 — Республика Корея (2,54 млн т), № 5 — Украина (1,67 млн т).

Нут. Россия — 620 тыс. т в 2018 г., 4-е место в мире, 3,6% мирового урожая. № 1 — Индия (11,4 млн т), № 3 — Турция (630 тыс. т), № 5 — США (578 тыс. т).

Морковь и репа. Россия — 1,41 млн т в 2018 г., 4-е место в мире, 3,5% мирового урожая. № 1 — Китай (17,9 млн т), № 3 — США (1,5 млн т), № 5 — Украина (0,84 млн т).

Тритикале. Россия — 0,4 млн т в 2018 г., 7-е место в мире, 3,1% мирового урожая. № 1 — Польша (4,09 млн т), № 6 — Испания (0,65 млн т), № 8 — Румыния (0,34 млн т).

Чечевица. Россия — 195 тыс. т в 2018 г., 8-е место в мире, 3,1% мирового урожая. № 1 — Канада (2092 тыс. т), № 7 — Непал (249 тыс. т), № 9 — Бангладеш (177 тыс. т).

Огурцы. Россия — 1,6 млн т в 2018 г., 4-е место в мире, 2,1% мирового урожая. № 1 — Китай (56,2 млн т), № 3 — Турция (1,85 млн т), № 5 — Мексика (1,07 млн т).

Лук репчатый. Россия — 1,64 млн т в 2018 г., 9-е место в мире, 1,7% мирового урожая. № 1 — Китай (24,7 млн т), № 8 — Бангладеш (1,74 млн т), № 10 — Мексика (1,57 млн т).

Помидоры. Россия — 2,9 млн т в 2018 г., 12-е место в мире, 1,6% мирового урожая. № 1 — Китай (61,5 млн т), № 11 — Нигерия (3,91 млн т), № 13 — Украина (2,32 млн т).

Овощи. Россия — 13,7 млн т в 2018 г., 10-е место в мире, 1,3% мирового урожая. № 1 — Китай (549 млн т), № 9 — Иран (15,1 млн т), № 11 — Испания (12,6 млн т).

Кукуруза. Россия — 11,4 млн т в 2018 г., 13-е место в мире, 1% мирового урожая. № 1 — США (392 млн т), № 12 — ЮАР (12,5 млн т), № 14 — Нигерия (10,2 млн т).

Чеснок. Россия — 212 тыс. т в 2018 г., 9-е место в мире, 0,7% мирового урожая. № 1 — Китай (22,3 млн т), № 8 — Узбекистан (255 тыс. т), № 10 — Мьянма (207 тыс. т).

Просо. Россия — 217 тыс. т в 2018 г., 16-е место в мире, 0,7% мирового урожая. № 1 — Индия (11,6 млн т), № 15 — Мьянма (248 тыс. т), № 17 — Гвинея (215 тыс. т).

Зелёный горошек. Россия — 80 тыс. т в 2018 г., 15-е место в мире, 0,4% мирового урожая. № 1 — Китай (13 млн т), № 14 — Италия (86 тыс. т), № 16 — Кения (76 тыс. т).

Грибы культивируемые. Россия — 25,5 тыс. т в 2018 г., 19-е место в мире, 0,3% мирового урожая. № 1 — Китай (6,66 млн т), № 18 — Бельгия (28 тыс. т), № 20 — Венгрия (25 тыс. т).

Бобы кормовые. Россия — 7,6 тыс. т в 2018 г., 29-е место в мире, 0,15% мирового урожая. № 1 — Китай (1806 тыс. т), № 28 — Украина (7,8 тыс. т), № 30 — Непал (5,6 тыс. т).

Рис. Россия — 1,04 млн т в 2018 г., 35-е место в мире, 0,13% мирового урожая. № 1 — Китай (212 млн т), № 34 — Эквадор (1,35 млн т), № 36 — ДР Конго (0,99 млн т).

Цветная капуста и брокколи. Россия — 23,5 тыс. т в 2018 г., 39-е место в мире, 0,09% мирового урожая. № 1 — Китай (10,7 млн т), № 38 — Сирия (24 тыс. т), № 40 — Венгрия (23 тыс. т).

Методологический комментарий

Подготовлено на базе статистики ФАО (http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC), основывающейся на официальных публикациях стран и их анкетировании, а также на расчётах и оценках самой ФАО. Это не исключает некоторых искажений, пропусков и спорных показателей, но в целом равной по масштабу и качеству данных базы нет ни по одной другой отрасли. Так как данные собираются по всему миру, то база обновляется с большой задержкой, данные по 2018 г. были загружены в феврале 2020 г., данные по 2019 г. выйдут не раньше конца нынешнего года.

Показатели по России у ФАО соответствуют официальной статистике Росстата (https://gks.ru/enterprise_economy). В обзор включены все виды продукции, выделяемые ФАО, кроме очень локальных и тех, где у России микроскопические показатели.

Все данные относятся к культивируемой продукции и учитывают производство в хозяйствах населения.