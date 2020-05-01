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Производство

«Завод СпецАгрегат» выпустил новую ВМКД на шасси «Урал NEXT 6×4»

 © uralaz.ru

Как сообщила пресс-служба АО «Автомобильный завод «УРАЛ», в конце апреля 2020 года была изготовлена и отправлена заказчику в Челябинскую область партия новых всесезонных комбинированных дорожных машин ВМКД 7963VN на шасси «Урал NEXT 6×4» со специальным навесным оборудованием производства челябинской компании «Завод СпецАгрегат».

Завод СпецАгрегат известен выпуском тепловых гололедных машин ТМГ-ЗА-01, которые в составе автопоезда — тепловая машина гололёдная ТМГ-ЗА-01 и аэродромная комбинированная поливомоечная машина АКПМ-3У обрабатывают улицы Магнитогорска дезинфицирующим раствором с использованием гипохлорита кальция, с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

 © zavodsa.ru

На днях модернизированный комплекс, состоящий из тепловой гололедной машиной ТМГ-ЗА-01 и всесезонной комбинированной дорожной машины (ВМКД-2015) на новом шасси Урал NEXT (20 апреля комплекс успешно прошел испытания), производительностью до 10 000 кв. м в час, был отправлен в подмосковный город Истра.

 © zavodsa.ru

отправка техники в Подмосковьеотправка техники в Подмосковье © zavodsa.ru

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/zsWnUFmMCI4
Источник: https://uralaz.ru/media/news/na-dor...ozdan-novyy-obrazets-spetstekhniki/

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УРАЛ, Завод СпецАгрегат, коммунальная техника, дорожная техника
  • Великоросс Великоросс
    01.05.2018:05:14

    Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о запрете покупать через госзакупки ряд промышленных товаров из других стран, кроме государств ЕАЭС.

    Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

    «Установить запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств — членов Евразийского экономического союза), для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд по перечню согласно приложению (далее — перечень)», — указано в документе.

    Как уточняет РИА Новости, в перечень вошли 125 пунктов зарубежных товаров, в том числе легковые и грузовые автомобили, пожарные машины, автомобили скорой помощи, иностранные круизные суда, паромы, танкеры для перевозки нефти, вертолёты и мебель.

    При этом запрет не касается закупок для ФСБ, ФСО, СВР, внешней разведки Минобороны, МВД, Нацгвардии и управделами президента.

    https://russian...h_notifications

       

    Отредактировано: Великоросс~18:05 01.05.20
    #1196690
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