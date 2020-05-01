«Завод СпецАгрегат» выпустил новую ВМКД на шасси «Урал NEXT 6×4»

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Как сообщила пресс-служба АО «Автомобильный завод «УРАЛ», в конце апреля 2020 года была изготовлена и отправлена заказчику в Челябинскую область партия новых всесезонных комбинированных дорожных машин ВМКД 7963VN на шасси «Урал NEXT 6×4» со специальным навесным оборудованием производства челябинской компании «Завод СпецАгрегат».

Завод СпецАгрегат известен выпуском тепловых гололедных машин ТМГ-ЗА-01, которые в составе автопоезда — тепловая машина гололёдная ТМГ-ЗА-01 и аэродромная комбинированная поливомоечная машина АКПМ-3У обрабатывают улицы Магнитогорска дезинфицирующим раствором с использованием гипохлорита кальция, с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

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На днях модернизированный комплекс, состоящий из тепловой гололедной машиной ТМГ-ЗА-01 и всесезонной комбинированной дорожной машины (ВМКД-2015) на новом шасси Урал NEXT (20 апреля комплекс успешно прошел испытания), производительностью до 10 000 кв. м в час, был отправлен в подмосковный город Истра.

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отправка техники в Подмосковье © zavodsa.ru

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