Ход строительства трассы «Таврида». Общая готовность объекта составляет 87%.

7-ой этап

© images.vfl.ru

Длина трассы: 281 км

© images.vfl.ru

5-ый этап

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/ZgiZWPKFdek

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/RVqHWzd0Y2I

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/0jhb9uXTCOQ

Шестой этап строительства начинается на границе Симферопольского и Бахчисарайского районов и заканчивается на границе Бахчисарайского и Севастопольского районов. Его общая протяженность составляет почти 29 км. Это один из самых сложных этапов, так-как работы на нем осложнялись необходимостью переключения большого количества коммуникаций и решения земельных вопросов. Он готов на 72%.

Строительство идет по плану в соответствии с утверждённым графиком. На участках шестого этапа ведётся подготовка оснований под укладку асфальтобетона, озеленение с гидропосевом, гидроизоляция мостов под асфальт и строительство надземных пешеходных переходов. Продолжается установка барьерного ограждения и укрепление обочин — от качества выполнения этих работ особенно зависит безопасность дорожного движения на трассе.

Движение по четырём полосам Тавриды от Керчи до Севастополя будет открыто в сентябре. Ввод трассы в эксплуатацию запланирован на декабрь этого года. Общая готовность трассы составляет 87%.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/e35YAy5rrVU

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/K-5JAnhwcS4

Григорий Назаров @grinazarov Пресс-секретарь крымского управления АО «ВАД»

Мы закончили укладку верхнего слоя покрытия по двум полосам #трассаТаврида на первом этапе. Это участок протяжённостью 70 километров от границы с автоподходом к Крымскому мосту до поселка Приморский. Третий слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона на первом этапе еще предстоит уложить на тех полосах, по которым сейчас едет транспорт. Для этого в районе 9-го мая движение будет перепущено на правые полосы по росту пикетажа, на которых укладка уже закончена. Сейчас на этом участке наносят термопластиковую разметку, устанавливают дорожные знаки и проводят отсыпку грунта на обочинах под озеленение.

Третий слой из ЩМА уже уложен полностью на четырёх полосах второго и третьего этапов, это 85 километров трассы, частично на четвёртом, пятом и седьмом этапах. На шестом этапе к укладке ЩМА ещё не приступали. Полностью верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона будет уложен на четырёх полосах Тавриды от Керчи до Севастополя в сентябре.