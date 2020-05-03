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Ход строительства трассы «Таврида». Общая готовность объекта составляет 87%.

7-ой этап

 © images.vfl.ru

Длина трассы: 281 км

 © images.vfl.ru

5-ый этап

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/ZgiZWPKFdek

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/RVqHWzd0Y2I

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/0jhb9uXTCOQ

Шестой этап строительства начинается на границе Симферопольского и Бахчисарайского районов и заканчивается на границе Бахчисарайского и Севастопольского районов. Его общая протяженность составляет почти 29 км. Это один из самых сложных этапов, так-как работы на нем осложнялись необходимостью переключения большого количества коммуникаций и решения земельных вопросов. Он готов на 72%.

Строительство идет по плану в соответствии с утверждённым графиком. На участках шестого этапа ведётся подготовка оснований под укладку асфальтобетона, озеленение с гидропосевом, гидроизоляция мостов под асфальт и строительство надземных пешеходных переходов. Продолжается установка барьерного ограждения и укрепление обочин — от качества выполнения этих работ особенно зависит безопасность дорожного движения на трассе.

Движение по четырём полосам Тавриды от Керчи до Севастополя будет открыто в сентябре. Ввод трассы в эксплуатацию запланирован на декабрь этого года. Общая готовность трассы составляет 87%.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/e35YAy5rrVU

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/K-5JAnhwcS4

Григорий Назаров @grinazarov Пресс-секретарь крымского управления АО «ВАД»

Мы закончили укладку верхнего слоя покрытия по двум полосам #трассаТаврида на первом этапе. Это участок протяжённостью 70 километров от границы с автоподходом к Крымскому мосту до поселка Приморский. Третий слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона на первом этапе еще предстоит уложить на тех полосах, по которым сейчас едет транспорт. Для этого в районе 9-го мая движение будет перепущено на правые полосы по росту пикетажа, на которых укладка уже закончена. Сейчас на этом участке наносят термопластиковую разметку, устанавливают дорожные знаки и проводят отсыпку грунта на обочинах под озеленение.

Третий слой из ЩМА уже уложен полностью на четырёх полосах второго и третьего этапов, это 85 километров трассы, частично на четвёртом, пятом и седьмом этапах. На шестом этапе к укладке ЩМА ещё не приступали. Полностью верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона будет уложен на четырёх полосах Тавриды от Керчи до Севастополя в сентябре.
Источник: https://www.skyscrapercity.com/thre...D0%B8%D1%82c%D1%8F.1942376/page-578

строительство, Таврида
  • Нет аватара termometrix
    03.05.2000:27:29

     © static.life.ru

     © img.amur.info

    Автодорожный мост Благовещенск — Хэйхэ технически готов к эксплуатации. Такое заключение дали эксперты Дальневосточного управления Ростехнадзора после проверки объекта.

    «22 апреля 2020 года завершена проверка объекта капитального строительства „Строительство пограничного мостового перехода через реку Амур в районе городов Благовещенск (РФ) — Хэйхэ (КНР). Первый этап. Автодорожный мостовой переход“», — говорится в сообщении ведомства.

    Общая длина мостового перехода составляет более одного км. За исключением французских опор он полностью состоит из российских комплектующих. Строительство началось в 2016 году, 31 мая 2019 года российская и китайская стороны произвели стыковку моста.

    На стороне Хэйхэ уже построен пункт пропуска, вскоре он появится и на российской части перехода. Предполагается, что пропускная способность моста составит 630 грузовых автомобилей в сутки, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей и около 5,5 тыс. человек.

    https://www.eas...-ekspluatatsii/

    #1196828
    • Нет аватара termometrix
      03.05.2001:25:00

      Строительство трёхуровневой развязки на 974 километре трассы М-5 «Урал» г.Тольятти

      ©Видео с youtube.com

      Строительство двухуровневой развязки возле Хыркасов на въезде в Чебоксары

       © cheb.media

      #1196833
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