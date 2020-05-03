В Волгоградской области расширяют парк специализированной дорожной техники

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В подразделения «Волгоградавтодора» переданы передвижные установки для производства и укладки асфальта, экскаваторы, тракторы, грейдеры, автокраны, катки, погрузчики и другие специализированные машины и оборудование для строительства, ремонта и содержания автодорог.

Плановая работа по укреплению материально-технической базы регионального автодорожного предприятия проводится с 2014 года. Это позволило вывести «Волгоградавтодор» из предбанкротного состояния, на принципиально новом уровне организовать работу по содержанию областных трасс. Уже сегодня полученная техника будет распределена по 17 филиалам учреждения и начнет работу на объектах дорожного ремонта и строительства.

За последние шесть лет в регионе построили и реконструировали более 1,7 тысячи километров трасс — такого показателя удалось добиться впервые с советских времен. В этом году дорожно-строительный сезон благодаря благоприятным погодным условиям и своевременному проведению аукционов по выбору подрядных организаций стартовал досрочно: ремонтные работы начали на 42 объектах, идет подготовка к строительству семи новых автомагистралей. Всего в текущем году всеми видами работ предстоит охватить более 300 километров дорог.