На НПО Энергомаш внедрена информационная система управления жизненным циклом производимой продукции

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В НПО Энергомаш (г. Химки Московская обл.) успешно запущен в промышленную эксплуатацию третий по счету модуль информационной системы управления жизненным циклом продукции (PLM-системы) — «Технологическая подготовка производства. Базовый функционал». Ранее были введены в промышленную эксплуатацию «Управление инженерными данными. Базовый функционал» и «Проектирование изделий. Базовый функционал».

Внедрение PLM-системы происходит в рамках проекта «Цифровые технологии проектирования и производства» при участии более 200 специалистов НПО Энергомаш. Координацию работ осуществляет Управляющий комитет проекта под руководством генерального директора НПО Энергомаш И.А. Арбузова.

В контур внедренного модуля «Технологическая подготовка производства. Базовый функционал» вошли подсистемы:

базовой модели данных технологической подготовки производства и управления архивом технологической документации;

разработки технологических процессов;проектирования оснастки и инструмента;

расцеховочных маршрутов;

отработки на технологичность;

разработки управляющих программ на устройствах с числовым программным управлением;

нормативной и нормативно-справочной информации.

В подсистемах модуля разрабатываются технологические процессы и документация, создаются управляющие программы для станков.

Теперь, используя новые инструменты, специалисты имеют возможность максимально автоматизировать подготовку производства и сократить сроки создания техпроцессов.

Освоение PLM-системы позволяет перейти к новой идеологии создания ракетных двигателей — полностью цифровой разработке и проектированию изделий с выходом на цифровое производство. Запуск в эксплуатацию нового инструмента связан с созданием конкретного изделия — двигателя РД171МВ. Новые инструменты позволили специалистам НПО Энергомаш формировать архив сканированной конструкторской документации, обеспечивающей оперативный доступ к актуальному комплекту конструкторской документации всех участников процесса проектирования и производства, настроить согласование и утверждение документации, заменяющие сбор подписей электронным согласованием, начать выпуск электронной конструкторской документации на двигатель РД171МВ.

В настоящее время на предприятии проводится обучение сотрудников работе с новыми инструментами, а также настройка модулей PLM под нужды предприятий интегрированной структуры ракетного двигателестроения.