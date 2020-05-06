В 2019 году в регионы поставлено 30 пассажирских поездов модели ЭП2Д
Демиховский машиностроительный завод в 2019 году поставил пассажирским компаниям в регионы 30 электропоездов постоянного тока ЭП2Д с энергосберегающим тяговым электрооборудованием.
В частности, 27 электропоездов в одиннадцативагонной составности были переданы в адрес Московской железной дороги и три электропоезда в восьмивагонной составности переданы в адрес Западно-Сибирской железной дороги.
С апреля 2020 года поезда модели ЭП2Д стали поступать на Крымскую железную дорогу
(на данный момент ФГУП «Крымская железная дорога» поставлено 7 новых электропоездов).
Как сообщил в конце 2019 г. начальник Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) Александр Грицай, в 2020 году на ЗСЖД планировалось поступление еще двух аналогичных восьмивагонных поездов.
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©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/j2cj7ljfDmg
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