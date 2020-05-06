В 2019 году в регионы поставлено 30 пассажирских поездов модели ЭП2Д

© trainpix.org

Демиховский машиностроительный завод в 2019 году поставил пассажирским компаниям в регионы 30 электропоездов постоянного тока ЭП2Д с энергосберегающим тяговым электрооборудованием.

В частности, 27 электропоездов в одиннадцативагонной составности были переданы в адрес Московской железной дороги и три электропоезда в восьмивагонной составности переданы в адрес Западно-Сибирской железной дороги.

С апреля 2020 года поезда модели ЭП2Д стали поступать на Крымскую железную дорогу

(на данный момент ФГУП «Крымская железная дорога» поставлено 7 новых электропоездов).

© trainpix.org

© trainpix.org

© trainpix.org

Как сообщил в конце 2019 г. начальник Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) Александр Грицай, в 2020 году на ЗСЖД планировалось поступление еще двух аналогичных восьмивагонных поездов.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/s7HR2Qf_Icw

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/j2cj7ljfDmg