Добавить статью
Лого Сделано у нас
Транспорт и логистика

В 2019 году в регионы поставлено 30 пассажирских поездов модели ЭП2Д

 © trainpix.org

Демиховский машиностроительный завод в 2019 году поставил пассажирским компаниям в регионы 30 электропоездов постоянного тока ЭП2Д с энергосберегающим тяговым электрооборудованием.

В частности, 27 электропоездов в одиннадцативагонной составности были переданы в адрес Московской железной дороги и три электропоезда в восьмивагонной составности переданы в адрес Западно-Сибирской железной дороги.

С апреля 2020 года поезда модели ЭП2Д стали поступать на Крымскую железную дорогу

(на данный момент ФГУП «Крымская железная дорога» поставлено 7 новых электропоездов).

 © trainpix.org

 © trainpix.org

 © trainpix.org

Как сообщил в конце 2019 г. начальник Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) Александр Грицай, в 2020 году на ЗСЖД планировалось поступление еще двух аналогичных восьмивагонных поездов.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/s7HR2Qf_Icw

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/j2cj7ljfDmg
Источник: https://trainpix.org/list.php?mid=1609

Демиховский машиностроительный завод, ЭП2Д
  • Нет аватара cokol161
    06.05.2007:05:51

    в крым 7 электричек новых ура, ещё 9 РА-3 в этом году в крым поставят, красивый дизайн получился, лайк.

    #1197072
  • Нет аватара snikkersnepper
    06.05.2009:17:27

    Крымская…

    [ссылки отключены] © [ссылки отключены]

    #1197083
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,