Ростех начинает выпуск озонаторов для дезинфекции помещений

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех запустил серийный выпуск озонаторов «Гроза», предназначенных для обеззараживания воздуха в помещениях. Приборы могут применяться для дезинфекции больниц, школ, офисов, предприятий и жилых домов.

Озонаторы уничтожают болезнетворные бактерии и вирусы, находящиеся в воздухе, а также устраняют неприятные запахи. В аппаратуре используется пластинчатый генератор, который придает содержащемуся в воздухе кислороду сильный электрический разряд и в результате преобразует его в озон.

Озонаторы выпускаются в двух модификациях с разной производительностью. Прибор «Гроза-1» синтезирует до 15 мг озона в час и предназначен для помещений площадью до 150 м2. «Гроза-2″ производит в час до 30 мг озона, что позволяет производить обработку воздуха на площади до 300 м2. Для дезинфекции воздуха достаточно включать прибор на несколько минут в течение дня. В составе „Росэлектроники“ производство озонаторов „Гроза“ осуществляет красноярское НПП „Радиосвязь“.

"Озонирование — эффективное средство профилактики вирусных заболеваний. Поэтому мы в кратчайшие сроки освоили новую продукцию — озонаторы — и приступили к ее серийному производству. Мощности „Росэлектроники“ позволяют выпускать до 500 таких устройств в неделю. При производстве приборов применяются отечественные комплектующие, что снижает их стоимость по сравнению с зарубежными аналогами. Напомню, Ростех производит широкий спектр медицинских изделий, которые помогают бороться с коронавирусом по всей стране. Это аппараты ИВЛ, реанимационная техника, санитайзеры, обеззараживатели воздуха и многое другое», − сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.