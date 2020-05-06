На Златоустовском металлургическом заводе освоен новый вид продукции

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На заводе в Челябинской области освоена технология производства металлопроката круглого сечения диаметром 20 мм из жаропрочного сплава на никелевой основе ЭП708 -ВД (ХН62ВМТЮ-ВД). Ранее предприятие производило лишь кованые прутки из данного сплава сечением более 60 мм.

Выплавка исходного металла сплава ЭП708 и его последующий вакуумно — дуговой переплав производились на базе электросталеплавильного цеха № 3, после чего слитки были продеформированы на квадратную заготовку сечением 70 мм в молотовом цехе под последующий перекат в готовый сорт. Дальнейший передел кованой заготовки в мелкосортный пруток был выполнен в условиях прокатного цеха № 1 на стане «280». Данная марка сплава относится к категории труднодеформируемых и характеризуется достаточно узким температурным интервалом пластичности.

При этом специалистами центральной заводской лаборатории, совместно с работниками прокатного цеха, на основании имеющегося опыта были подобраны оптимальный температурный режим нагрева заготовки и схема ее последующей деформации при горячей прокатке, позволившие получить прутки требуемого качества, без поверхностных дефектов. Последующая отделка металла произведена в термокалибровочном цехе.

Полученный металлопрокат успешно прошёл все испытания качественных характеристик, в том числе металлографические исследования, оценку механических свойств и параметров поверхности.

Учитывая полученные производственным блоком результаты, торговый дом предприятия приступил к формированию портфеля заказов и определению объемов под последующий прокат.

Специалисты предприятия в очередной раз доказали свой профессионализм и высокую компетенцию в решении производственных задач. Значительную лепту в успешное освоение новой продукции внес коллектив стана «280» — процесс проката осуществлялся под контролем старшего мастера участка Сергея Гришанина и заместителя начальника цеха по технологии Александра Протасенко. Благодаря высокой квалификации специалистов завода, их знаниям и ориентированности на результат, российский рынок металлопродукции пополнился еще одним локальным участком, где сочетание науки и опыта вновь позволяет с гордостью сказать: «Сделано в Златоусте! Сделано на ЗМЗ!».