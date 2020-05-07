Концерн «Автоматика» вывел на рынок два новых сервера на платформе «Эльбрус»

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В каталоге продукции Института электронных управляющих машин им. И. С. Брука (ИНЭУМ) концерна «Автоматика» Госкорпорации Ростех представлены два новых сервера на базе микропроцессоров «Эльбрус-8С». Первый сервер предназначен для высоконагруженных проектов, второй оптимизирован для приложений. Оба оснащены четырьмя процессорами и поддерживают до 256 Гб оперативной памяти с возможностью коррекции ошибок.

Данные решения являются логическим продолжением двух- и четырехпроцессорных серверов собственной разработки ИНЭУМ им. И. С. Брука для решения широкого спектра задач.

Сервер баз данных в корпусе 2U для проектов, требующих высокой производительности, «Эльбрус 842/18-01» — это четырехпроцессорный сервер с поддержкой до 256 Гб оперативной памяти и быстрой дисковой подсистемой ввода-вывода (аппаратным RAID-контроллером). Дисковая подсистема поддерживает установку до 18 дисков 2,5 дюймов SAS/SATA спереди с горячей заменой и два отсека 2,5 дюйма SATA внутри корпуса.

Данный сервер протестирован со следующими системами управления базами данных, полностью перенесенными на платформу «Эльбрус»: PostgreSQL, Postgres Pro, MySQL.

Вторая новинка — сервер приложений в корпусе 2U для широкого круга задач «Эльбрус 842/6-01» — четырехпроцессорный сервер с поддержкой до 256 Гб оперативной памяти. Дисковая подсистема также предусматривает установку до 6 дисков 3,5 дюйма типа SAS/SATA спереди с горячей заменой. Сервер является универсальным решением с поддержкой открытого программного обеспечения.

Функционирование данных продуктов возможно на российских операционных системах, полностью перенесенных на платформу «Эльбрус» и входящих в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных: «Эльбрус Линукс», «Альт», Astra Linux Leningrad, «Лотос», «Роса», защищенная операционная система реального времени «Нейтрино-Э». Таким образом, обеспечивается максимальный уровень локализации и импортозамещения при работе с информацией, что гарантирует наивысшую степень информационной безопасности.

Микропроцессор «Эльбрус-8С» является самым высокопроизводительным микропроцессором из серийно выпускаемых, входящих в Реестр Минпромторга, удовлетворяющих требованиям постановления правительства «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации».

«Решения на базе микропроцессоров „Эльбрус-8С“ хорошо себя зарекомендовали на российском рынке, данные сервера являются образцом полноценного импортозамещения без потери функционала. Мы с уверенностью можем сказать, что эти системы по уровню производительности не уступают зарубежным аналогам», — заявил генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

На сервера распространяется стандартная трехлетняя гарантия, а также доступна расширенная гарантия до пяти лет с обслуживанием 24/7.