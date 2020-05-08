Оборудование для биологической очистки сточных вод производит резидент СПВ в Приморье

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Производство современного оборудования для очистки сточных вод на основе применения мембранных технологий наладил резидент свободного порта Владивосток в городе Уссурийске Приморского края. Работу на новом заводе получили 95 местных жителей.

Мы ориентированы на производство очистных сооружений для любого типа сточных вод с применением самых современных технологий, в частности, с использованием мембранных биореакторов. К основным потребителям данного продукта можно отнести крупные производственные предприятия и муниципальных заказчиков, — рассказал директор ООО «Дальневосточный завод „Эколос“ Дмитрий Бобков. — Основным конкурентным преимуществом нашей компании является то, что производственная площадка расположена в городе Уссурийске, это позволяет заказчику существенно сэкономить на транспортном плече, а также сильно упрощает взаимодействие в части технической помощи, обслуживания, ремонта и модернизации очистных сооружений».

Резидент ведет непрерывное развитие технических, технологических и производственных возможностей предприятия, ориентируясь на опыт ведущих российских и европейских коллег. Помимо этого, идёт постоянное развитие инженерного и конструкторского отделов в целях повышения качества продукции и доведения его до современных стандартов.

«По соглашению с АО „Корпорация развития Дальнего Востока“ вложения в проект составили 5,5 млн рублей, на дальнейших этапах развития предприятия объем инвестиций будет расти. Статус резидента свободного порта Владивосток существенно помогает нам за счет получаемых налоговых льгот, для растущего предприятия это действительно большое подспорье», — отметил Дмитрий Бобков.

По соглашениям с управляющей компанией резиденты свободного порта Владивосток инвестировали в экономику Дальнего Востока 136,2 млрд рублей и создали 13,9 тыс. рабочих мест. В общей сложности сегодня в регионе 1896 резидентов СПВ реализуют проекты на сумму свыше 923 млрд рублей, что позволит трудоустроить 89,7 тыс. дальневосточников.

Информация предоставлена пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока